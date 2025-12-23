Vance gana respaldo rumbo a 2028

Vance recibió esta semana el respaldo de Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, durante la conferencia AmericaFest, celebrada en Arizona.

En una encuesta informal realizada entre los asistentes, el vicepresidente de 41 años obtuvo el 84% de las preferencias, seguido a gran distancia por el secretario de Estado Marco Rubio (5%) y el gobernador de Florida Ron DeSantis (3%).

El resultado confirma el creciente peso de Vance dentro del trumpismo, especialmente entre activistas jóvenes y sectores conservadores movilizados. Turning Point USA, fundada en 2012 y convertida en un engranaje central de la maquinaria política republicana, desempeñó un papel relevante en la campaña de Trump y asegura contar actualmente con más de un millón de miembros y más de 1.400 capítulos universitarios en todo el país.

Exsenador por Ohio, Vance saltó a la notoriedad nacional tras la publicación de su libro "Hillbilly Elegy", en el que relató su infancia en una familia de clase trabajadora de los Apalaches. Tras una etapa inicial crítica hacia Trump, se convirtió en uno de sus aliados más firmes, consolidando su perfil como referente del ala nacionalista y populista del Partido Republicano, con fuertes vínculos tanto con la base militante como con influyentes donantes del sector tecnológico.

Si bien algunos asistentes expresaron reparos sobre su capacidad para ampliar la coalición republicana más allá del electorado tradicional de Trump, ninguno manifestó un rechazo abierto a una eventual candidatura. Dentro del partido, varios analistas evocan el antecedente de George H. W. Bush, quien en 1988 logró suceder a un presidente republicano con mandato limitado tras una primaria competitiva.

La acumulación temprana de respaldos sugiere que JD Vance empieza a perfilarse como uno de los nombres con mayor proyección dentro del oficialismo republicano para la carrera presidencial de 2028, aun antes de que el proceso electoral se ponga formalmente en marcha.

JD Vance nació en 1984 en Middletown, Ohio, y creció en una familia de clase trabajadora marcada por la inestabilidad económica y los problemas de adicción, una experiencia que más tarde relató en su libro "Hillbilly Elegy" (2016), convertido en un fenómeno editorial y adaptado al cine por Netflix. El libro lo catapultó a la escena nacional como una de las voces más reconocibles del Estados Unidos rural.

Tras servir en el Cuerpo de Marines durante la guerra de Irak, Vance se graduó en Derecho en la Universidad de Yale, donde fue alumno de la académica Amy Chua. Inició luego una carrera en el sector financiero y tecnológico, con vínculos en Silicon Valley, antes de ingresar de lleno en la política.

En 2022 fue electo senador por Ohio con el respaldo decisivo del entonces expresidente Trump, pese a haber sido previamente crítico de su figura. Ya en el Senado, Vance se alineó firmemente con la agenda trumpista en temas como inmigración, política exterior, comercio y el rol del Estado, consolidándose como una de las principales figuras del ala nacionalista y populista del Partido Republicano.

Su designación como vicepresidente en la fórmula ganadora de 2024 lo convirtió, con 40 años, en uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia moderna de Estados Unidos y en una figura central del recambio generacional dentro del liderazgo conservador. (ANSA).