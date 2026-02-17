Vance, Irán aún no cumplió con nuestros pedidos fundamentales'

Antes de las negociaciones, Teherán había indicado su disposición a ceder en algunos aspectos de su programa nuclear, incluyendo el traslado de su uranio de grado casi armamentístico a alta mar, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, el martes por la noche, Vance afirmó que, tras su informe sobre las conversaciones, era evidente que no se había logrado ningún avance, y añadió que la acción militar seguía siendo una opción.

Estados Unidos ha instado a Irán a poner fin al enriquecimiento de uranio, un aspecto central de su compromiso nuclear, que la Casa Blanca teme que le otorgue la capacidad de construir un arma nuclear.

"Algo que quisiera decir sobre las negociaciones de esta mañana: en algunos aspectos, salieron bien; acordaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente ha establecido límites que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y cruzar", declaró Vance a Fox News, sin proporcionar más detalles. (ANSA).