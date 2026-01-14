Vance se reunirá con autoridades danesas y groenlandesas en Washington; continúa la hostilidad local

NUUK, Groenlandia (AP) — A lo largo de la estrecha y nevada calle principal de la capital de Groenlandia, periodistas extranjeros y equipos de televisión paran a los transeúntes cada pocos metros (pies) para preguntarles su opinión sobre una crisis que, según advirtió la primera ministra de Dinamarca, podría provocar el fin de la OTAN.

Groenlandia está en el centro de una tormenta geopolítica mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump insiste en que quiere poseer la isla, y los residentes de su capital, Nuuk, sostienen que no está en venta. Trump dijo que quiere controlar Groenlandia a cualquier costo y la Casa Blanca no ha descartado tomar el territorio por la fuerza.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance se reunirá con el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, en Washington el miércoles para hablar sobre la isla ártica, que es un territorio semiautónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN de Estados Unidos.

Tuuta Mikaelsen, una estudiante de 22 años, dijo a The Associated Press en Nuuk que esperaba que las autoridades estadounidenses reciban el mensaje de “retirarse”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen afirmó en una conferencia de prensa en la capital danesa, Copenhague, el martes que, “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca. Elegimos la OTAN. Elegimos el Reino de Dinamarca. Elegimos la Unión Europea”.

Preguntado por las palabras de Nielsen más tarde, Trump respondió: “No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada sobre él. Pero eso va a ser un gran problema para él”.

Territorio de importancia estratégica

Groenlandia es estratégicamente importante porque, a medida que el cambio climático causa el deshielo se abre la posibilidad de rutas comerciales más cortas hacia Asia. Eso podría facilitar también la extracción y el transporte de depósitos no explotados de minerales críticos necesarios para computadoras y teléfonos.

Trump señaló también que quiere la isla para ampliar la seguridad de Estados Unidos y citó lo que él dice que es la amenaza de los barcos rusos y chinos como una razón para controlarla.

Pero tanto los expertos como los groenlandeses cuestionan esa afirmación.

“Los únicos chinos que veo son cuando voy al mercado de comida rápida”, apuntó Lars Vintner, ingeniero de calefacción, a la AP. Dijo que sale a navegar y cazar con frecuencia y nunca ha visto barcos rusos o chinos.

Su amigo Hans Nørgaard estaba de acuerdo y añadió que “lo que ha salido de la boca de Donald Trump sobre todos estos barcos es pura fantasía”.

Dinamarca indicó que Estados Unidos —que ya tiene presencia militar en la isla— puede aumentar sus bases en Groenlandia. Por ese motivo, “la seguridad es solo una excusa”, dijo Vintner, sugiriendo que Trump en realidad quiere poseer la isla para ganar dinero con sus recursos naturales no explotados.

Nørgaard contó a la AP que presentó una denuncia policial en Nuuk contra el comportamiento “agresivo” de Trump porque, según dijo, las autoridades estadounidenses están amenazando a la población de Groenlandia y a la OTAN. Sugirió que el mandatario estaba usando los barcos como pretexto para una mayor expansión estadounidense.

“A Donald Trump le gustaría tener Groenlandia, (el presidente ruso Vladímir) Putin quisiera Ucrania y (el presidente chino) Xi Jinping quisiera tener Taiwán”, apuntó Nørgaard.

Mikaelsen, la estudiante, afirmó que los groenlandeses se benefician de formar parte de Dinamarca, que proporciona atención médica gratuita, educación y becas estudiantiles.

“No quiero que Estados Unidos nos quite eso”, dijo.

Antes de la reunión del miércoles, Naaja Nathanielsen, ministra de negocios y recursos minerales de Groenlandia, dijo que es “inconcebible” que Estados Unidos esté discutiendo tomar el control de un aliado de la OTAN e instó a la Casa Blanca a escuchar al pueblo de la isla ártica.

Más esfuerzos diplomáticos

Después de la reunión en la Casa Blanca, Løkke Rasmussen y Motzfeldt, junto con el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, se reunirán con senadores del Caucus Ártico en el Congreso de Estados Unidos. El senador Angus King, un independiente de Maine, será el anfitrión del encuentro.

Esto ocurre mientras otras dos senadoras, la demócrata de Nueva Hampshire Jeanne Shaheen y la republicana de Alaska Lisa Murkowski, presentaron una legislación bipartidista que prohibiría el uso de fondos de los departamentos de Defensa o Estado estadounidenses para anexar o tomar el control de Groenlandia o del territorio soberano de cualquier estado miembro de la OTAN sin el consentimiento de ese aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte.

Una delegación bipartidista de legisladores viajará a Copenhague a finales de semana para reunirse con funcionarios daneses y groenlandeses.

La semana pasada, los principales aliados europeos de Dinamarca se unieron a Frederiksen en una declaración que reiteró que Groenlandia pertenece a su pueblo y que “corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”.

El miércoles, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot dijo a la emisora RTL que su país planea abrir un consulado en Groenlandia el 6 de febrero y que la decisión se tomó cuando el presidente, Emmanuel Macron, visitó la isla el verano pasado.

La periodista de The Associated Press Lisa Mascaro en Washington contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.