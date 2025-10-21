Vance visita Israel ante la incertidumbre sobre el alto el fuego en Gaza

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 21 oct (Reuters) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a Israel el martes, mientras Washington intenta estabilizar la primera fase, inestable, del alto el fuego en Gaza y presionar a Israel y Hamás a acercarse a las concesiones, más duras, que se piden a cada parte en las próximas conversaciones.

Las dos partes se han acusado mutuamente de repetidos incumplimientos del alto el fuego desde que se acordó formalmente hace ocho días, en el que se han producido estallidos de violencia y recriminaciones sobre el ritmo de devolución de los cadáveres de rehenes restantes, la entrada de ayuda y la apertura de fronteras.

Sin embargo, el plan de alto el fuego de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigirá pasos mucho más difíciles a los que las partes aún no se han comprometido plenamente, entre ellos el desarme de Hamás y los pasos que dar hacia el establecimiento de un Estado palestino.

PASAR A LA SEGUNDA FASE DEL ALTO EL FUEGO

La visita de Vance tendrá lugar tras las conversaciones del lunes entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los enviados estadounidenses Steven Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, y se producirá mientras Hamás se reúne con mediadores en El Cairo.

Un alto cargo israelí dijo que el propósito de la visita de Vance era avanzar en las conversaciones de Gaza para pasar a la segunda fase del alto el fuego.

Las conversaciones de Hamás en El Cairo, dirigidas por el líder del grupo en el exilio, Jalil al-Haya, están estudiando las perspectivas de la próxima fase de la tregua y los acuerdos de posguerra en Gaza, así como la estabilización del alto el fuego existente.

Una delegación de Egipto, importante mediador en el conflicto, llegó a Israel el martes, según fuentes israelíes y egipcias. No estuvo inmediatamente claro si su llegada estaba vinculada a la visita de Vance.

Qatar, otro de los mediadores del alto el fuego, acusó el martes a Israel de "continuas violaciones" de la tregua.

Junto con Turquía, que ha utilizado su papel para impulsar su posición regional, ha sido un interlocutor clave con Hamás.

El plan de Trump preveía la creación de un comité palestino tecnocrático supervisado por una junta internacional en el que Hamás no participaría.

Una fuente palestina cercana a las conversaciones dijo que Hamás alentó la formación de un comité de este tipo para gestionar Gaza sin ninguno de sus representantes, pero con el consentimiento del grupo, así como de la Autoridad Palestina y otras facciones.

La semana pasada, Mohamed Nazzal, alto cargo de Hamás, dijo a Reuters que el grupo esperaba mantener sobre el terreno en Gaza durante un periodo provisional indefinido.

Israel ha dicho que Hamás no puede tener ningún papel en Gaza, mientras que tanto él como Trump han dicho que el grupo debe desarmarse. Nazzal no se comprometió a que el grupo se desarmara.

Hamás la semana pasada a bandas rivales en las calles de Gaza y ejecutó públicamente a hombres a los que acusaba de haber colaborado con Israel. Trump condonó los asesinatos, pero el mando militar estadounidense en Oriente Próximo instó a Hamás a poner fin a la violencia "sin demora".

Se esperaba que Vance visitara el martes el cuartel general de las fuerzas conjuntas dirigidas por el ejército estadounidense y destinadas a ayudar en los esfuerzos de estabilización de Gaza.

DEVOLUCIÓN DE LOS CUERPOS DE LOS REHENES Y ENTREGA DE AYUDA

En declaraciones a la televisión egipcia a última hora del lunes, al-Haya reafirmó el cumplimiento de la tregua por parte del grupo y dijo que cumpliría sus obligaciones en la primera fase, incluida la devolución de más cuerpos de rehenes.

"Que sus cuerpos (los de los rehenes) regresen a sus familias, y que los cuerpos de nuestros mártires regresen a sus familias para ser enterrados con dignidad", dijo.

El lunes fue devuelto e identificado por las autoridades israelíes un cadáver más de un rehén secuestrado por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Se cree que quedan unos 15 cadáveres en Gaza, de los que Israel espera que unos cinco sean devueltos pronto y otros requieran un proceso de recuperación más lento y complejo. En el interior de Gaza, el martes más ayuda al enclave a través de dos pasos controlados por Israel, según informaron responsables palestinos y de la ONU. Sin embargo, las agencias de ayuda han afirmado que la situación de los habitantes de Gaza es catastrófica y que es necesario hacer llegar mucha más ayuda. Ismail al-Thawabta, director de la oficina de comunicación del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que habían entrado muchos menos camiones de los acordados y que era "una gota en el océano de lo que la gente necesita". La violencia en Gaza desde la tregua ha girado principalmente en torno a la "línea amarilla" que delimita la retirada militar de Israel. El martes, la radio pública israelí Kan informó de que las tropas habían matado a una persona que cruzaba la línea y avanzaba hacia ellas. Los palestinos que se encuentran cerca de la línea, que atraviesa zonas devastadas próximas a las principales ciudades, han afirmado que no está claramente marcada y que es difícil saber dónde comienza la zona de exclusión. Las excavadoras israelíes empezaron a colocar bloques de hormigón amarillo a lo largo de la ruta el lunes. (Información de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Maayan Lubell, Steven Scheer y Alex Cornwell en Jerusalén; redacción de Angus McDowall; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)