Vandalizan la Casa del Pueblo del PSOE en Arenas (Ávila) con pintadas con simbología nazi

Ávila, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Casa del Pueblo del PSOE de Arenas de San Pedro (Ávila) ha amanecido vandalizada con pintadas de simbología nazi y mensajes de odio contra inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+ y el presidente del Gobierno. El secretario general socialista en la localidad, Felipe Lozano, ha denunciado los hechos y ha advertido de que "quien normaliza o justifica estos discursos es tan responsable como los autores". Lozano ha reclamado al alcalde una respuesta "firme" ante lo que considera una "deriva de odio que amenaza la convivencia". "Los socialistas no vamos a callarnos ni a escondernos, nuestro compromiso con la defensa de los derechos y con quienes más lo necesitan es inamovible", ha señalado en declaraciones recogidas en un comunicado.