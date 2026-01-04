Vandeputte aprovecha la ausencia de Van der Poel para vencer en ciclocrós de Gullegem
Nils Vandeputte se adjudicó este sábado la prueba ciclocrós de Gullegem, ante la ausencia del neerlandés Mathieu van der Poel, que se centra en las pruebas de la Copa del mundo.
Bajo la nieve, el belga superó a su compatriota Michael Vanthourenhot y al neerlandés Joris Nieuwenhuis.
Hombres:
1. Niels Vandeputte (BEL) en 56:43
2. Michael Vanthourenhout (BEL) a 3 segundos.
3. Joris Nieuwenhuis (NED) a 4.
4. Joran Wyseure (BEL) a 6.
5. Gerben Kuypers (BEL) a 28.
...
Mujeres:
1. Amandine Fouquenet (FRA) en 48:00
2. Marion Norbert Riberolle (BEL) a 9 segundos.
3. Rafaelle Carrier (CAN) a 11.
4. Aniek van Alphen (NED) a 16.
5. Zoe Backstedt (GBR) a 27.
6. Line Burquier (FRA) a 28.
7. Hélène Clauzel (FRA) a 36.
...