Vanity Fair quiere a Melania Trump en su portada

“No vamos a normalizar a este déspota y a su esposa. Vamos a contraatacar”, declaró un empleado de la revista al New York Post (NYP), refiriéndose a Donald Trump y su tercera esposa.

“Si Melania sale en la portada, la mitad del equipo editorial se cruzará de brazos”, añadió otro editor.

En Fox and Friends, el programa de la cadena de Rupert Murdoch más cercano a Trump, un comentarista pidió al personal de Vanity Fair que publicara los nombres de los manifestantes: “Deberían ser despedidos”.

La posibilidad de dedicar una portada a Melania fue planteada por el nuevo editor jefe de Vanity Fair, Mark Guiducci, como una forma de diferenciarse de sus predecesores —la más reciente, la indio-estadounidense Radhika Jones— en su nuevo cargo, con un enfoque en el mundo MAGA (Make America Great Again - Haz a Estados Unidos grande otra vez), informó la plataforma Semafor durante el fin de semana.

La esposa de Trump, una ex modelo, había sido marginada por Vanity Fair y Vogue durante el primer mandato de su esposo, un marcado contraste con otras primeras damas, en particular Michelle Obama, a quien Vogue presentó en su portada tres veces durante sus ocho años en la Casa Blanca.

Melania desmintió previamente, al menos verbalmente, cualquier interés en aparecer en una portada: “He estado en Vogue muchas veces. Hay cosas mucho más importantes que hacer que estar en la portada de cualquier revista”, dijo la ex modelo eslovena, quien hoy lanzó una nueva iniciativa sobre Inteligencia Artificial, llamando a las escuelas a brindar a la próxima generación las herramientas para explorar e innovar en este campo. (ANSA).