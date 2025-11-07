Vanoli sucede a Pioli al frente de la Fiorentina, colista de la Serie A

El italiano Paolo Vanoli sucedió a su compatriota Stefano Pioli como entrenador de la Fiorentina, anunció este viernes el club toscano, colista de la Serie A.

La Fiorentina no precisó la duración de su contrato. Vanoli, de 53 años, estaba sin club desde su salida en julio del Torino tras una sola temporada.

Anteriormente dirigió en las categorías inferiores de la selección italiana, al Spartak de Moscú (2021-22) y al Venecia (2022-24).

El internacional italiano (dos partidos), que también jugó en la Fiorentina, toma las riendas de un equipo en crisis que, con Pioli, despedido a principios de semana cuatro meses después de su llegada, solo ha sumado 4 puntos en 10 jornadas de la Serie A, el peor balance de su historia a estas alturas de la temporada.

En su primer partido con la Viola, Vanoli se enfrentará a otro gran nombre del fútbol italiano en crisis, el Génova (18º), el domingo en el marco de la 11ª jornada de la Serie A.

La Fiorentina, que celebrará su centenario la próxima temporada, es el tercer club de la Serie A en cambiar de entrenador este curso, después de la Juventus, con Igor Tudor reemplazado por Luciano Spalletti, y el Génova, donde Patrick Vieira dejó su lugar a Daniele De Rossi.

