Vara no sabe si se presentaría si se repiten las elecciones en Extremadura: "yo ya estaba en retirada"

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy que no sabe si volvería a presentarse en caso de repetición de elecciones en Extremadura porque él, ha dicho "ya estaba en retirada".

Así lo ha afirmado durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha criticado la "frivolidad" con la que la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, habló de celebrar unas segundas elecciones en Extremadura ante la falta de acuerdo de su partido con Vox, una situación que ha achacado a "intereses personales".

No obstante, en el caso de que finalmente se produjera una repetición electoral, Fernández Vara ha asegurado que no sabe si volvería a presentarse: "I don't know", ha respondido el dirigente socialista, quien ha explicado que tendría que consultarlo con su partido y con su familia.

"Yo ya estaba en retirada", por lo que en el caso de que se convoquen nuevas elecciones tendrá que ver "cómo orientamos esto", ha señalado Vara.

No habría gobierno hasta enero

En cualquier caso, el presidente en funciones de Extremadura se ha mostrado "muy preocupado" por la posibilidad de que se tengan que celebrar unas segundas elecciones en la región, debido a las "gravísimas consecuencias que eso tendría", ya que según ha calculado, "no habría Gobierno hasta bien avanzado el mes de enero", ha dicho.

"Pensar que eso puede ser una posibilidad, a mi simplemente me indigna", ha señalado Vara, quien ha reiterado su "sensación" de la que está "cada minuto más convencido, de que el PP y Vox están experimentando en Extremadura cómo se van a relacionar a partir del mes de julio", algo que le "parece fatal".

Así, y sobre si elegiría entre repetir las elecciones o un gobierno de PP y Vox en Extremadura, Fernández Vara ha reafirmado que él es "muy institucional", por lo que ha defendido que "nadie tiene el derecho de privar a los extremeños de un Gobierno por intereses personales, y eso es lo que está ocurriendo".

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha asegurado que "además no se está contando toda la verdad", ya que "no están en juego los cargos" sino que ahora se está conociendo a través de mensajes publicados en medios nacionales, "cómo se ha frivolizado la negociación, cómo ahora se ofrecía una cosa, y luego se ponían dos huevos más, y luego dos huevos más, y ver quién acaba ganando".

Por eso, Vara ha señalado que le "parece absolutamente frívolo lo que ha ocurrido", que a su juicio supone "una partida de ajedrez en la que los peones los estamos poniendo los extremeños", ha dicho.

Además, ha añadido que "en esa frivolización de la política, se habla de todo menos de los problemas de la gente", sino que "nada más de que sillones", algo que Fernández Vara ha considerado "muy poco serio", ya que "lo importante no son las personas sino las políticas que desarrollen".

Ante esta situación, ha lamentado que "se pongan los intereses de los partidos por encima de los intereses de los extremeños", ha reiterado el presidente de la Junta en funciones.

Europa Press