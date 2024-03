El primer ministro saliente de Irlanda, Leo Varadkar, ha descartado este jueves que tenga previsto respaldar a algún candidato para sucederle en el cargo un día después de haber presentado su dimisión al como jefe de Gobierno y líder del partido conservador Fine Gael por motivos "tanto políticos como personales".

"Existe una larga tradición dentro del Fine Gael, una buena tradición, que es la de no respaldar a un candidato en particular. Y eso es lo que voy a hacer yo. Apoyaré firmemente a la persona que sea elegida como próximo líder del partido", ha indicado Varadkar a su llegada a la sede Consejo Europeo para la cumbre de líderes de la Unión Europea que durará hasta este viernes.

En este sentido, ha aclarado que la "competición" para elegir al próximo líder de la formación "no es esencial" pero ha defendido que puede ser "beneficiosa" porque permite abrir un debate sobre "ideas, políticas y prioridades".

Asimismo, ha descartado que existan otros motivos para dejar el cargo al frente del país y ha afirmado tener "sus propias razones". "Hay un momento en el que hay que avanzar y dejar espacio para gente nueva, para ideas nuevas y una energía renovada, y eso es lo que quiero hacer", ha recalcado antes de incidir en que "es hora de cambiar".

"Creo que será bueno para el partido. Lo que es más importante, creo que será bueno para el Gobierno y para el país. He tenido el privilegio de representar a Irlanda en todo el mundo, de venir a Bruselas, de asistir a reuniones como esta. Pero no puede ser para siempre y no quiero que sea para siempre", ha puntualizado en declaraciones a los medios.

Varadkar ha sostenido así que su partido "le importa mucho" y lo ha descrito como su "segunda familia". "Quiero que le vaya bien, y parte de mi decisión tiene que ver con el periodo de elecciones que tiene por delante", ha dicho.

Actualmente, el ministro de Educación irlandés, Simon Harris, se perfila como el principal favorito para convertirse en el próximo líder del Fine Gael, según informaciones recogidas por medios irlandeses. En caso de recibir el visto bueno del partido, se podría convertir en el sucesor de Varadkar.

Harris, que ya tiene garantizada la candidatura, ha ido ganando adeptos a lo largo de la mañana, especialmente después de que el ministro de Gasto Público, Paschal Donohoe, haya anunciado que no se presentará. La ministra de Protección Social, Heather Humphreys, también ha descartado su candidatura.