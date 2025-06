Varados en Chipre y más allá, israelíes buscan desesperadamente el camino de vuelta a casa

Por Michele Kambas y Emily Rose

LARNACA, CHIPRE/JERUSALÉN, 17 jun (Reuters) - Cuando su teléfono empezó a sonar insistentemente a las 4 de la madrugada del viernes, el Gran Rabino de Chipre se enteró de que había estallado la guerra entre Israel e Irán. Cuando llegó a su sinagoga, tres horas más tarde, la calle estaba llena de israelíes con maletas.

Algunos habían tomado vuelos de regreso a casa que fueron desviados a Chipre cuando se cerró bruscamente el espacio aéreo israelí. Otros estuvieron de vacaciones en la isla mediterránea y debían volar a casa ese mismo día, pero ahora estaban atrapados sin alojamiento.

"Sientes su dolor. Caminan, lloran. Tienen necesidades familiares urgentes, necesidades médicas", dijo a Reuters el rabino jefe, Arie Zeev Raskin, en su oficina de Larnaca.

Entre ellos había personas temerosas de no llegar a tiempo a casa para sus propias bodas, dijo.

Raskin ha intentado ayudar a los viajeros, coordinando la búsqueda de habitaciones de hotel y las ofertas de hospitalidad de familias judías y chipriotas locales. Algunas personas han dormido en la sinagoga.

En todo el mundo, el Ministerio de Transportes de Israel calcula que más de 50.000 israelíes varados intentan volver a casa.

No hay rutas obvias. El espacio aéreo israelí permanece cerrado a la aviación civil, y el gobierno ha instado a los ciudadanos a no regresar por tierra a través de Jordania o Egipto, por razones de seguridad.

Un gran número de personas se ha concentrado en Chipre, el Estado miembro de la Unión Europea más cercano a Israel. Los vuelos desde la ciudad costera de Larnaca a Tel Aviv duran 50 minutos, y las travesías en barco a la ciudad portuaria israelí de Haifa duran unas 15 horas.

Laura Hoffman, ejecutiva de ventas de una empresa tecnológica, regresaba de un viaje de trabajo a Dallas cuando su vuelo fue desviado a Nueva Jersey. Tiene tres hijos y su marido ha sido llamado a filas.

Se dirigió a Chipre, pero tras días de espera en vano, no pudo soportarlo más. Ignorando el consejo oficial, voló a Jordania con otras personas.

"Estoy con la mayoría de las madres y estamos viviendo, creo, momentos profundos y primarios de querer estar unidas, literalmente a toda costa, con nuestros hijos", dijo a Reuters por teléfono.

Por ahora, la mejor esperanza para los atrapados en Chipre puede ser la ruta marítima. El Crown Iris, un crucero de lujo operado por la compañía israelí Mano Maritime, hará dos travesías a Haifa según un plan aprobado por las autoridades israelíes, dijo Mano. El buque puede transportar 2000 pasajeros. VUELOS DE RESCATE Sin embargo, estas iniciativas no son ni mucho menos suficientes para satisfacer la demanda. Cuando la aerolínea israelí El Al abrió un portal para los pasajeros que deseaban volar a casa, más de 60.000 personas se sumaron inmediatamente a una fila electrónica para registrarse. El martes, El Al comunicó que había recibido permiso del gobierno para iniciar vuelos de rescate el miércoles desde Larnaca, Atenas, Roma, Milán y París. Dijo que los vuelos estaban completos y que se había avisado a los pasajeros con asiento. La ministra de Transportes israelí, Miri Regev, dijo el lunes que el Gobierno estaba trabajando con el Ejército y las aerolíneas en un plan para llevar a todos a casa sanos y salvos en una operación coordinada por fases, pero advirtió que llevaría tiempo. "Les digo a los ciudadanos: no hay nada de qué preocuparse. Están en el extranjero, disfruten. Sé que no es fácil", dijo Regev, en comentarios que provocaron la reacción de algunos viajeros varados. Zohar Bronfman, director ejecutivo de la empresa tecnológica Pecan AI y padre de tres hijos, regresaba de un viaje de negocios a San Francisco cuando su vuelo de vuelta a casa fue cancelado. Había viajado a Atenas con colegas igualmente desesperados por volver a casa. "Si cree que estamos disfrutando de nuestro tiempo en el extranjero, es que no entiende por lo que estamos pasando", declaró a Reuters por teléfono. En Larnaca, los alrededores de la sinagoga estaban inusualmente concurridos, con niños jugando, hombres rezando y jóvenes consultando sus teléfonos. Policías armados patrullaban la zona. Una mujer embarazada que sólo dio su nombre de pila, Tamar, dijo que había dormido en la sinagoga. "Estamos conectados con muchos grupos (en las redes sociales), pero nadie sabe cuándo vamos a volver", dijo. "Quiero volver. Quiero estar con mi familia". (Reporte adicional de Steve Scheer en Israel y Yiannis Kourtoglou en Chipre. Redacción de Michele Kambas y Estelle Shirbon. Editado en español por Natalia Ramos)