Varane será baja en el manchester united hasta después del mundial y ronaldo vuelve, dice dt

25 oct (Reuters) - El defensa francés Raphael Varane no jugará con el Manchester United hasta después del Mundial, dijo el miércoles su entrenador, Erik ten Hag, quien además informó que el delantero Cristiano Ronaldo participará en el partido de la Europa League contra el Sheriff Tiraspol.

El central Varane, de 29 años, se lesionó un tobillo en el segundo tiempo del partido contra el Chelsea (1-1) y salió al hacia los vestuarios de Stamford Bridge con cara de disgusto.

Ten Hag confirmó que Varane, campeón del mundo en 2018, se perderá los seis partidos que le quedan al United antes de la pausa de mitad de temporada, pero no lo descartó para el torneo del 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar.

"Rapha Varane no está en la plantilla", dijo Ten Hag a periodistas antes de que el Sheriff visite Old Trafford el jueves. "Estará fuera, seguramente hasta el Mundial, así que no jugará en este tramo (de partidos) con el United".

"Creo que sí (estará en condiciones para el Mundial), pero el pronóstico es que tenemos que esperar. Tenemos que ver cómo evoluciona, cómo se desarrollará la rehabilitación", agregó.

Ronaldo entrenó al margen del equipo a finales de la semana pasada y quedó fuera de la convocatoria para el viaje del sábado al Chelsea, tras ser descartado por negarse a ser suplente ante el Tottenham Hotspur en su anterior partido.

El jugador de 37 años se reincorporó al grupo el martes, proporcionando un bienvenido impulso al ataque del United, porque Anthony Martial todavía está marginado después de perderse sus últimos cuatro partidos debido a un problema de espalda.

"Cristiano estará en el equipo mañana", dijo Ten Hag. "No fue difícil. Lo dijimos todo y respondimos a todas las preguntas la semana pasada. Así que estuvo fuera un partido y ahora vuelve a estar en la plantilla como siempre".

El United es segundo del Grupo E con nueve puntos, tres menos que el líder, la Real Sociedad, mientras que el Sheriff es tercero con tres unidades a falta de dos partidos. (Reporte de Hritika Sharma en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters