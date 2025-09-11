Vardy, el veterano, preparado para su nueva aventura en el Cremonese

Jamie Vardy, emblemático campeón de la Premier League con el Leicester, está decidido a demostrar que no ha llegado al Cremonese para disfrutar de una plácida prejubilación en Italia.

Vardy, que a sus 38 años se prepara para una nueva aventura en el club recién ascendido a la Serie A, es una de las estrellas veteranas que se han trasladado a Italia este verano europeo, junto a Kevin De Bruyne (Nápoles) y el reciente cuadragenario Luka Modric (AC Milan).

Vardy asumirá la responsabilidad del gol en el equipo por el momento revelación de la Serie A, en la que comparte liderato con el vigente campeón Nápoles, con seis puntos de seis.

Pero aunque cuenta con el respaldo del millonario magnate local Giovanni Arvedi, el objetivo sigue siendo evitar el descenso.

Vardy afirmó el miércoles que su intención es aportar al Cremonese las mismas ganas y el mismo compromiso que mantuvo durante sus 13 años en el Leicester, al que llegó procedente del Fleetwood Town, de categorías menores, ya bien superados los veinte años, y que en 2016 fue protagonista de una de las historias más románticas del fútbol en los últimos tiempos.

"A lo largo de mi carrera han dudado de mí. Siempre lo han hecho y probablemente siempre lo harán. Siempre he logrado darle la vuelta a la situación y demostrarles que estaban equivocados", contó Vardy a los periodistas desde el elegante museo del violín de Cremona.

- Superar las expectativas -

"Cómo han comenzado los chicos, ha sido increíble. Sabemos que es una temporada larga pero ese es el camino que el entrenador (Davide Nicola) quiere seguir. Quiere ser el equipo no favorito que supera las expectativas".

El antiguo internacional inglés se incorporó al Cremonese la semana pasada, con un contrato de un año con opción a una temporada más de lograr la permanencia en la máxima categoría, y se mostró abierto a vivir una nueva experiencia en una cultura futbolística, la italiana, que admira.

No en vano, el entrenador con el que más brilló fue con Claudio Ranieri. Aunque fue otro extécnico de los Foxes, Enzo Maresca, el que le convenció para recalar en Italia.

Además, citó a Alessandro Del Piero como uno de sus ídolos de infancia. "Lo único que siempre se mantiene constante es el fútbol y su propio lenguaje. Siempre puedes expresarte a través del fútbol", filosofó.

"Así que poder entrenar con los chicos y sentirme bienvenido supuso un gran inicio y, sin duda, una gran primera semana", apuntó Vardy, que podría debutar en partido oficial con su nuevo equipo el lunes en la visita al Hellas Verona.

"Va a ser una experiencia agradable, no sólo para mí mismo jugando a fútbol, sino para la familia", afirmó ilusionado.

