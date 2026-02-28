Varias aerolíneas anuncian suspensión de vuelos hacia Oriente Medio

LA NACION

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Air France anuló sus vuelos previstos para este sábado hacia y desde Tel Aviv y Beirut "debido a la situación de seguridad" en estos destinos.

La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Ambos países anunciaron el cierre de su espacio aéreo poco después del inicio del ataque.

No fueron los únicos: otros países de la región también cerraron el espacio aéreo y registraron explosiones en sus territorios.

Israel anunció el cierre total de su espacio aéreo a los vuelos civiles y pidió a los viajeros no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso, en medio de la escalada militar en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

AFP
