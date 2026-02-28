Varias aerolíneas anuncian suspensión de vuelos hacia Oriente Medio

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Air France anuló sus vuelos previstos para este sábado hacia y desde Tel Aviv y Beirut "debido a la situación de seguridad" en estos destinos.

La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Ambos países anunciaron el cierre de su espacio aéreo poco después del inicio del ataque.

No fueron los únicos: otros países de la región también cerraron el espacio aéreo y registraron explosiones en sus territorios.

Israel anunció el cierre total de su espacio aéreo a los vuelos civiles y pidió a los viajeros no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso, en medio de la escalada militar en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.