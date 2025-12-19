Varias grandes farmacéuticas bajarán precios de algunos medicamentos en EE. UU.: fuentes

Por Michael Erman, Jarrett Renshaw y Patrick Wingrove

19 dic (Reuters) -

AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck y otros fabricantes de medicamentos anunciarán más tarde en el día acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para reducir los precios de ciertos medicamentos con receta, según fuentes conocedoras de la situación. También se espera que Novartis, con sede en Suiza, y Roche anuncien acuerdos, informó Bloomberg News el miércoles. Reuters reportó previamente que AbbVie estaba entre las empresas.

En julio, Trump envió cartas a los líderes de 17 grandes compañías farmacéuticas, en las que esbozaba cómo debían proporcionar los llamados precios de nación más favorecida al programa de salud Medicaid del Gobierno estadounidense para personas de bajos ingresos, y garantizar que los nuevos fármacos no se lanzarán a precios superiores a los de otros países de altos ingresos.

Hasta ahora, cinco empresas han llegado a acuerdos con la administración para frenar los precios. Se trata de Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, Novo Nordisk y EMD Serono, la división estadounidense de la alemana Merck KGaA. Las 12 restantes son Sanofi, Regeneron, Merck, Johnson & Johnson, AbbVie, Amgen, Gilead, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers, GSK, Novartis y Genentech, la unidad estadounidense de Roche.

AbbVie, Bristol Myers, Gilead y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Merck declinó hacer comentarios.

Novartis ha dicho que está en conversaciones con el Gobierno de Donald Trump y se ha comprometido a encontrar soluciones que reduzcan los costos para los estadounidenses. Roche dijo que apoya el objetivo del mandatario de reducir el costo de los medicamentos y alentó a otros países a recompensar la innovación biofarmacéutica.

Trump se ha centrado durante mucho tiempo en la disparidad entre los precios de los medicamentos en Estados Unidos y otros países ricos, que tienen sistemas de salud administrados por el gobierno que negocian descuentos en los precios. (Reporte adicional de Deena Beasley; editado en español por Carlos Serrano)