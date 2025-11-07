Varias personas enfermas en una base militar de EE. UU. en Maryland tras recibir un paquete sospechoso

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - Varias personas se enfermaron tras la apertura de un paquete sospechoso en una base militar estadounidense de Maryland, aunque fueron evaluadas y dadas de alta, informó el viernes el Ejército.

El incidente tuvo lugar el jueves en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington DC. Las autoridades de la base dijeron que el paquete no contenía polvo blanco, una señal de advertencia que puede alertar de peligro.

La base, a unos 24 kilómetros al sureste de la Casa Blanca, es utilizada por el presidente, el vicepresidente y los líderes del gabinete para viajar por el país y el mundo.

La base dijo en un comunicado que las personas que se sintieron enfermas se encontraban en condición estable y no requirieron hospitalización.

Los primeros intervinientes determinaron que el paquete no suponía una amenaza inmediata y las operaciones volvieron a la normalidad, añadió el comunicado. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart en Washington; Editado en español por Javier Leira)