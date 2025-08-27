Varias víctimas en escuela de St. Paul, Minneapolis

El gobernador de Minneapolis, Tim Walz, publicó hoy en X que ha sido "informado sobre un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación y continuará proporcionando actualizaciones a medida que obtengamos más información".

"La Patrulla Estatal está en la escena", agregó Walz. "Estoy rezando por nuestros hijos y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia".

Hay varias víctimas de un tiroteo que se desarrolló en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, dijeron fuentes.

El tirador está "contenido" y "no hay amenaza activa para la comunidad", dijeron los funcionarios de la ciudad. Se cree que el sospechoso murió de una herida de bala autoinfligida, dijeron las fuentes.

"Fui informado sobre el trágico tiroteo de Minneapolis. El FBI intervino rápidamente y ya está en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. Únanse a mí en la oración por todas las personas involucradas", escribió Donald Trump en las redes. (ANSA).