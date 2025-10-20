Varias webs y aplicaciones dejan de funcionar tras una caída global de AWS

20 oct (Reuters) - La unidad de servicios en la nube de Amazon, AWS, se vio afectada por una caída el lunes que interrumpió los servicios de varios sitios web y aplicaciones populares, entre ellas Fortnite y Snapchat, y causó problemas de conectividad a muchas empresas de todo el mundo.

AWS dijo que estaba registrando un incremento del "ratio de errores y de latencias" de múltiples servicios. "Estamos trabajando en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación", dijo en su última actualización.

La caída de AWS es la mayor interrupción de internet desde el fallo de CrowdStrike, que afectó a los sistemas tecnológicos de hospitales, bancos y aeropuertos de todo el planeta.

AWS suministra potencia informática a demanda, almacenamiento de datos y otros servicios digitales a empresas, países y particulares. AWS compite con los servicios de la nube de Google y Microsoft.

AWS remitió a Reuters a su página de estado cuando se le pidió comentarios. Amazon no respondió a la solicitud de comentarios.

PERPLEXITY, COINBASE Y PRIME VIDEO, CAÍDAS

La empresa emergente de inteligencia artificial Perplexity, la bolsa de criptomonedas Coinbase y la app de inversión Robinhood atribuyeron las interrupciones a AWS.

"Perplexity no funciona en este momento. La causa raíz es un problema en AWS. Estamos trabajando para resolverlo", dijo el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, en una publicación en la red social X.

El sitio web de compras de Amazon, Prime Video y Alexa estaban sufriendo problemas, según Downdetector.

Fortnite, propiedad de Epic Games, Roblox, Clash Royale y Clash of Clans fueron algunos de los sitios de juegos que estaban fuera de servicio, mientras que Venmo, de Paypal, y Chime fueron algunas de las plataformas financieras que sufrieron problemas, dijo el sitio web de seguimiento de interrupciones.

La aplicación de Lyft, competidora de Uber, también dejó de funcionar para miles de usuarios en Estados Unidos.

La presidenta de la aplicación de mensajería Signal, Meredith Whittaker, confirmó en X que su plataforma también se vio afectada por la interrupción de AWS. (Información de Shubham Kalia, Devika Nair y Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Saumyadeb Chakrabarty; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)