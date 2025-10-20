Varias webs y aplicaciones dejan de funcionar tras una caída global de la nube de Amazon

(Agrega detalles, cambia titular)

20 oct (Reuters) -

La unidad de servicios en la nube de Amazon, AWS, se vio afectada por una caída el lunes, causando problemas de conectividad a muchas empresas de todo el mundo e interrumpiendo los servicios de varios sitios web y aplicaciones populares,

entre ellas

Fortnite y Snapchat.

"Podemos confirmar el aumento de las tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región de US-EAST-1", dijo AWS en una actualización en su página de estado. La empresa emergente de inteligencia artificial Perplexity, la bolsa de criptomonedas Coinbase y la app de inversión Robinhood atribuyeron las interrupciones a AWS.

"Perplexity no funciona en este momento. La causa raíz es un problema en AWS. Estamos trabajando para resolverlo", dijo el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, en una publicación en la red social X.

AWS y Amazon no respondieron a la solicitud de comentarios.

El sitio web de compras de Amazon, Prime Video y Alexa estaban sufriendo problemas, según Downdetector.

Fortnite, propiedad de Epic Games, Roblox, Clash Royale y Clash of Clans fueron algunos de los sitios de juegos que estaban fuera de servicio, mientras que Venmo

de Paypal

y Chime fueron algunas de las plataformas financieras que sufrieron problemas, dijo el sitio web de seguimiento de interrupciones.

La aplicación de Lyft, competidora de Uber, también dejó de funcionar para miles de usuarios en Estados Unidos.

La presidenta de la aplicación de mensajería Signal, Meredith Whittaker, confirmó en X que su plataforma también se vio afectada por la interrupción de AWS. (Información de Shubham Kalia, Devika Nair y Ananya Palyekar en Bengaluru; edición de Saumyadeb Chakrabarty; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)