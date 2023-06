Varillas, 'míster remontadas' en Roland Garros, amenaza a Djokovic

Tres rondas superadas en Roland Garros, tres remontadas, el peruano Juan Pablo Varillas (94º ATP) estrenó su casilla de victorias en un Grand Slam y le tomó gusto. El domingo intentará dar el gran golpe contra la leyenda Novak Djokovic.

Nacido en Lima hace 27 años, consiguió en París lo que ningún peruano desde Jaime Yzaga en el US Open de 1994: alcanzar los octavos de final de un Grand Slam.

Varillas, que el año pasado se quedó en la primera ronda del Abierto de Francia, no podría haber imaginado que esta semana se haría con las tres primeras victorias de su carrera en Grand Slam.

"Es una experiencia nueva", admitió a los periodistas el viernes, tras imponerse por 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) y 4-6 y 6-2 al polaco Hubert Hurkacz (14º) en la pista 14 de Roland Garros, convertida en una fiesta por sus seguidores.

El lunes, el peruano dio el pistoletazo de salida a su segunda participación en el torneo francés con una luchada victoria en cinco sets ante el chino Shang Juncheng (200º ATP), tras la que se dirigió inmediatamente a abrazar a sus padres.

"Estoy feliz por poder compartirlo con mi familia, justo mis papás pudieron venir a verme. Es lindo para mí, un objetivo y un sueño, ganar un partido acá", dijo entonces emocionado.

- Apoyo incondicional -

Por primera vez, Varillas vino a un torneo europeo acompañado de sus padres, que lo animaron desde las tribunas parisinas como hicieron durante toda su carrera deportiva.

"Ellos me apoyaron, siempre confiaron en mí, nunca me presionaron. Supieron mantener su papel de padres y nunca se metieron en lo que era tenis. Creo que se merecen toda mi gratitud", resumió el viernes por la noche la primera raqueta peruana, que llegó por casualidad a este deporte no tan popular en su país.

"Mis padres me llevaron a estos campamentos de verano en los que practicaba muchos deportes. A mí me encantaban el tenis y el fútbol, y seguí practicándolos hasta los 15 o 16 años. Era más bueno en tenis, así que continué, y aquí estoy", explicó Varillas.

'Juanpi', que alcanzó el mejor puesto ATP de su carrera este marzo (76º), se inició en el circuito en 2013, y consiguió desde entonces cinco títulos ITF individuales y cinco Challenger, todos salvo uno en tierra batida.

- Entre los grandes -

Con las victorias en Roland Garros, Varillas dejó detrás de él un reguero de orgullo en su Perú natal.

"Es algo muy positivo para mi país, donde no hay tantos jugadores profesionales", consideró el peruano.

"Si trabajas con disciplina y constancia, y si crees en ti mismo, puedes dedicarte profesionalmente a esto. Creo que puede ser un buen empujón para que los niños persigan su sueño de ser profesionales del tenis", dijo.

"Y también para que los padres no los presionen a ir a la universidad o cosas así", añadió Varillas, que dejó sus estudios para dedicarse al deporte.

Una decisión acertada, a juzgar por los últimos resultados de la promesa peruana, que se enfrentará a DjokoviC en octavos el sábado, ante los 15.000 espectadores que caben en la Philippe Chatrier.

"Cuando entras en la cancha las opciones son 50-50, es uno contra uno", dijo optimista Varillas. "Trataré de ir a ganar".

