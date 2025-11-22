Varini defiende su proceso ante Solari que busca pase exprés a cuartos de final en México

El entrenador uruguayo Martín Varini, con un año al frente del Juárez, y el argentino Esteban Solari, con apenas un partido al mando del Pachuca, se enfrentarán el domingo por el último boleto a los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El jueves pasado, Juárez, que fue octavo de la fase regular, perdió 3-1 ante Tijuana en la serie A del play in (repechaje) en la que estaba en juego el séptimo boleto para los cuartos.

En la serie B de la repesca, Pachuca, noveno de la fase regular, venció 3-1 a los Pumas.

Juárez, perdedor de la serie A, y Pachuca, ganador de la serie B, disputarán el domingo el último play in (serie AB) por el octavo y último cupo disponible para dicha fase.

De momento hay tres llaves de cuartos de final definidas: Tigres-Tijuana, Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.

Toluca, el líder y campeón defensor, espera al ganador de la eliminatoria entre Juárez y Pachuca.

Varini, motivado y optimista

Ya asimilada la derrota ante Tijuana, Martín Varini confía en que sus Bravos de Juárez eliminarán a los Tuzos del Pachuca, un equipo que los supera en historia, recursos y jerarquía dentro de la liga mexicana.

"Nos hemos ganado la oportunidad de tener dos oportunidades para calificar a liguilla, y aprovecharemos la segunda en casa, ante nuestra gente, donde el equipo ha mostrado muy buenos rendimientos", advirtió Varini.

Durante la fase regular, los Bravos de Varini sumaron 23 puntos, de los cuales 15 fueron como locales en el estadio Olímpico Benito Juárez, sede de este play in decisivo.

Convertido en el entrenador revelación del balompié mexicano, Varini, a sus 34 años, ambiciona clasificar a Juárez a sus primeros cuartos de final desde su ascenso a primera división en 2019.

Varini está en su segundo torneo al frente del equipo juarense, en el anterior (Clausura 2025) también llegó al play in, pero no pudo avanzar a cuartos de final.

"Hace un año la realidad de Bravos era muy distinta. La mentalidad que tenemos es lo que nos ha traído aquí, somos un equipo que lucha y siente lo que hace. Nos sobra la motivación y el optimismo", expresó Varini.

El entrenador originario de Montevideo definió al Pachuca como "un pesado dentro de la liga", pero confió en que su modesto Juárez salga avante de la eliminatoria.

"A los que no son de Bravos y no están en Juárez les cuesta ponerse en nuestra realidad. Nosotros queremos jugar la liguilla. Ese ese nuestro campeonato", remató Varini.

Solari, paso a pasito

A diferencia de Martín Varini, Esteban Solari llegó a este play in de manera sorpresiva.

El pasado 10 de noviembre, un día después de que terminara la fase regular, la directiva del Pachuca destituyó al entrenador mexicano Jaime Lozano por la clasificación de los Tuzos con un rendimiento a la baja.

Pasaron cuatro días para que el Pachuca anunciara oficialmente la incorporación de Solari con una misión inmediata: ganar dos series de repesca para poner a los Tuzos en los cuartos de final.

Solari asumió este desafío en México apenas tres meses después de haber sido cesado por el club argentino Godoy Cruz.

En 2024, el entrenador originario de Rosario dirigió al Everton chileno, otro de los equipos propiedad del Grupo Pachica.

Con una semana al mando del Pachuca, Solari, de 45 años, tuvo un afortunado debut con un triunfo de 3-1 ante Pumas que le permitió llegar al play in decisivo.

"Son pocos días que llevamos trabajando, y no es mucho lo que pudimos cambiar, sí la energía y que el equipo esté más comprometido respetando una idea de juego", expresó Solari.

"Dimos este paso chiquito que nos acerca más para entrar al objetivo", dijo Solari tras eliminar a Pumas. "Este equipo tiene mucho para dar todavía", complementó el argentino de cara al partido ante Juárez.

Desde su primer enfrentamiento en el torneo Apertura 2019, Pachuca y Juárez han disputado 12 partidos; el balance es de cuatro triunfos para los Tuzos, tres victorias para los Bravos y cinco empates.

