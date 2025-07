Varios cientos de personas se concentran en Madrid para decir "no al racismo" tras los altercados en Torre Pacheco

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Varios cientos de personas se han concentrado este jueves a las 20:00 horas en la Plaza de Callao de Madrid al grito de "no al racismo", tras los altercados de los últimos días en Torre Pacheco (Murcia) y para reclamar una respuesta "contundente" de los poderes públicos. Entre las organizaciones convocantes de la concentración se encontraban la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), CCOO, UGT, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Red Acoge, Médicos del Mundo y Rumiñahui. Tras una pancarta en la que se podía leer 'Contra el racismo, por la convivencia #stopodio', los manifestantes han cantado durante más de media hora lemas como "ningún ser humano es ilegal", "fuera racistas de nuestros barrios", "fuera fascistas de las instituciones" o "nativa o extranjera, la misma clase obrera". También portaban carteles con mensajes como: 'Derechos humanos a todos', 'Convivencia, ni racismo ni violencia' o 'Por la paz, sí a la diversidad' o 'Ayer emigramos, hoy discriminamos'. Entre los asistentes se encontraban Fátima y Pilar, que se han conocido en la concentración. En declaraciones a Europa Press, Pilar ha subrayado que "no se pueden permitir estos brotes" y que no se pueden justificar apelando a la libertad de expresión. "Son delitos de odio", ha subrayado. Por su parte Fátima se ha preguntado por qué no puede ir con el pañuelo por la calle y ha coincidido con Pilar en lo "estúpido" e "ignorante" que es el racismo. "No somos una amenaza, somos una fuerza", ha opinado. En el manifiesto, leído durante la concentración, los convocantes advierten de los propagadores de racismo, xenofobia y odio que están detrás de los sucesos en Torre Pacheco. "Las imágenes de 'cacerías' de personas, impulsadas y coordinadas por grupos neonazis y de extrema derecha en Torre Pacheco (Murcia), nos hielan la sangre y nos retrotraen a épocas oscuras que pensábamos ya superadas. Ante esos despreciables sucesos, que se producen azuzados por los discursos de odio y la polarización social de determinados partidos políticos, organizaciones, pseudoperiodistas y perfiles en redes sociales, no vamos a permanecer impasibles", han clamado. Por ello, han urgido a "poner freno a esta oleada" de "intolerancia" y de "agresiones", con "toda la contundencia que exige una amenaza de este calibre", con la movilización social, en los medios de comunicación y desde las instituciones. "Con valentía y decisión firme, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Justicia, investigando y juzgando lo que no son más que organizaciones criminales financiadas para socavar nuestro sistema democrático", han subrayado. Según han destacado los convocantes, decenas de entidades han mostrado su apoyo a la convocatoria, entre otras, la Federación de Sindicatos de Periodistas y el Sindicato de Periodistas de Madrid, Amnistía Internacional Madrid, Ecologistas en Acción, la FAPA Giner de los Ríos, el MPDL, Facua, USO o la Asociación Valiente Bangla. También se han adherido, según indican, los partidos políticos Más Madrid, PSOE, Podemos, IU y PCE, entre otros. Además, la convocatoria se ha replicado en otras ciudades que este jueves y en los días sucesivos acogerán concentraciones similares.

