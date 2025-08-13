Varios desaparecidos en colisión de yate y buque de carga cerca de Japón
Una persona fue trasladada inconsciente al hospital y varias están desaparecidas luego de que un...
- 1 minuto de lectura'
Una persona fue trasladada inconsciente al hospital y varias están desaparecidas luego de que un yate y un buque de carga chocaran el miércoles en aguas frente a las costas del sur de Japón, informaron autoridades y medios locales.
El capitán del carguero de 492 toneladas informó a la Guardia Costera japonesa que había colisionado con la otra embarcación cerca de la isla de Hoto, en la prefectura de Oita, dijo a la AFP la portavoz de los guardacostas, Nanaka Yoshida.
"Hallamos a una persona alrededor de las 10H00 de la mañana (01H00 GMT) y la entregamos a los servicios de emergencia", que la trasladaron al hospital, dijo.
La cadena pública NHK y otros medios informaron que la persona estaba inconsciente al momento de su rescate.
La guardia costera continúa la búsqueda de varias personas que se supone iban a bordo del yate, aunque se desconocen los "detalles" del total de pasajeros, aseguró la vocera.
Otras noticias de Japón
- 1
El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
- 2
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
- 3
Lomas de Zamora: una mujer cayó al vació con su auto al avanzar por una rampa que no estaba en su lugar
- 4
Tiene ELA: el conmovedor testimonio de un ingeniero agrónomo que, pese a la adversidad, busca que más jóvenes sigan esta profesión