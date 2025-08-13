LA NACION

Varios desaparecidos en colisión de yate y buque de carga cerca de Japón

Una persona fue trasladada inconsciente al hospital y varias están desaparecidas luego de que un...

Varios desaparecidos en colisión de yate y buque de carga cerca de Japón
Varios desaparecidos en colisión de yate y buque de carga cerca de Japón

Una persona fue trasladada inconsciente al hospital y varias están desaparecidas luego de que un yate y un buque de carga chocaran el miércoles en aguas frente a las costas del sur de Japón, informaron autoridades y medios locales.

El capitán del carguero de 492 toneladas informó a la Guardia Costera japonesa que había colisionado con la otra embarcación cerca de la isla de Hoto, en la prefectura de Oita, dijo a la AFP la portavoz de los guardacostas, Nanaka Yoshida.

"Hallamos a una persona alrededor de las 10H00 de la mañana (01H00 GMT) y la entregamos a los servicios de emergencia", que la trasladaron al hospital, dijo.

La cadena pública NHK y otros medios informaron que la persona estaba inconsciente al momento de su rescate.

La guardia costera continúa la búsqueda de varias personas que se supone iban a bordo del yate, aunque se desconocen los "detalles" del total de pasajeros, aseguró la vocera.

