Varios dirigentes prodemocráticos detenidos en Hong Kong en el aniversario de la masacre de Tiananmen

Las autoridades acusan de desórdenes públicos y sedición a cualquiera que mostrara el color amarillo o velas

MADRID, 4 Jun. 2023 (Europa Press) -

Al menos 16 personas han sido detenidas en Hong Kong, incluidos varios dirigentes prodemocráticos, durante la jornada de este domingo, 4 de junio, fecha en la que tradicionalmente se conmemoraba en Hong Kong a las víctimas de la masacre de la plaza de Tiananmen, ocurrida en 1989, cuando las autoridades reprimieron violentamente las protestas estudiantiles en Pekín.

Entre los detenidos está la líder de la Liga de los Socialdemócratas, Chan Po Ying, arrestada cuando llevaba una vela LED y flores de papel amarillas, y el exvicepresidente de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, Leo Tang Kin Wah, quien llevaba una camiseta negra con la portada del periódico 'Wen Wei Po' del 5 de junio de 1989 --con la noticia de miles de heridos o muertos y una imagen de los cuerpos--, informa el diario 'South China Morning Post'.

También ha sido arrestada Alexandra Wong, conocida como 'Abuela Wong', cuando llevaba un ramo de flores y la expresidenta de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Mak Yin Ting. Además ha sido detenida una mujer que llevaba una mascarilla amarilla, color vinculado a las protestas. Al menos Chan ha sido ya puesta en libertad.

Los 16 detenidos fueron arrestados en Victoria Park, la zona de Hong Kong en la que tradicionalmente se celebraba un acto encendiendo velas en recuerdo de las víctimas de Tiananmen.

Mientras, el activista Frances Hui ha revelado que Chow Hang Tung, una de los integrantes de la organización convocante de las vigilias, la Alianza en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, ha sido puesto en aislamiento por una huelga de hambre de 34 horas.

Chow cumple una pena de cuatro meses de cárcel por no acudir a una citación policial que investigaba posibles delitos de la Alianza relacionados con la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín a Hong Kong.

Desórdenes públicos y sedición

El jefe de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping Keung, había advertido en los últimos días de que las autoridades actuarían con "decisión" contra cualquiera que amenace la seguridad nacional. Este domingo la televisión oficial hongkonesa, RTHK, ha informado de arrestos el sábado sospecha de desorden público o de acciones con intención sediciosa.

En concreto las autoridades han informado de arrestos de personas que "mostraban mensajes sediciosos, coreaban consignas y realizaban actos ilegales".

En declaraciones a los periodistas, el miembro del Consejo Ejecutivo de Hong Kong Ronny Tong ha asegurado que las autoridades no tienen intención de coartar ningún tipo de expresión al respecto siempre y cuando las personas que así lo decidan se mantengan dentro de los límites de la ley.

"Hong Kong es un lugar libre. Siempre que no infrinjas la ley, puedes hacer casi cualquier cosa que no perjudique a la comunidad en general", ha declarado Tong, parte de un ejecutivo que ahora es completamente dependiente de las órdenes de Pekín. "Así que simplemente diría: 'Sé tú mismo, haz lo que la ley te permita hacer'".

Ya el domingo la zona ha amanecido en medio de un importante despliegue de las fuerzas de seguridad con agentes repartidos en el Victoria Park y en toda la zona de Causeway Bay realizando registros de mochilas y advirtiendo a quienes se paraban.

En cambio, misiones diplomáticas como las de Estados Unidos o la Unión Europea han depositado velas eléctricas en las ventanas de sus sedes en el barrio Central. Los consulados de Australia, Reino Unido o Canadá han publicado mensajes en recuerdo del aniversario de Tiananmen.

El sábado ya fueron detenidos los activistas Guan Zhenbang y Liu Jiayi, que pasaron a disposición policial justo antes de que iniciaran una huelga de hambre de 24 horas en Victoria Park. Los artistas Chen Shisen y Chen Meitong también fueron arrestados en el área de Causeway Bay entre gritos de "Gente de Hong Kong, no tengan miedo" y "No olviden que mañana es el 4 de junio", informa la emisora internacional estadounidense Voice of America.

Decenas de miles de personas participaban en la vigilia del 4 de junio hasta 2019, cuando las autoridades negaron la autorización para el acto alegando la situación sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

La convocatoria ha sido sustituida por un festival folklórico en el que participan 26 asociaciones afines a Pekín con más de 200 casetas con comida tradicional, música, baile y artesanía. El festival de tres días termina el lunes y celebra el 26º aniversario de la devolución de Hong Kong a China que se celebra el 1 de julio.

Amnistía Internacional estima que cientos, posiblemente miles, de personas murieron en la Plaza de Tiananmen de Pekín y sus alrededores el 4 de junio de 1989 cuando las tropas chinas abrieron fuego contra estudiantes y trabajadores que habían pedido pacíficamente reformas políticas y económicas, así como el fin de la corrupción. Decenas de miles fueron arrestadas en toda China en la represión que siguió durante los años siguientes.

Europa Press