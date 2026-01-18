Varios heridos en descarrilamiento de un tren en el sur de España (servicios de emergencia)

Varias personas resultaron heridas en el descarrilamiento de un tren cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba (sur), que después colisionó con otro convoy que iba por la vía contraria, informaron este domingo los servicios de emergencia.

"En el descarrilamiento y colisión en Adamuz, Córdoba, hay heridos", indicaron en la red social X los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde se encuentra el lugar de los hechos.

Un tren de la empresa Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid "ha descarrilado" cerca de Adamuz, "invadiendo la vía contigua", por donde iba un tren con el que colisionó y "que también ha descarrilado", indicó en X el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes.

"Hemos recibido llamadas de personas que indicaban que había heridos y atrapados", indicó a la AFP una portavoz del servicio de emergencias andaluz.

"Se ha dado aviso a los servicios sanitarios, que de momento tienen desplegados cinco unidades de cuidados intensivos", además de haber alertado a los bomberos, indicó esta portavoz.

Según un testigo que habló con la televisión pública TVE, uno de los vagones del primer tren que descarriló habría volcado por completo.

"Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario", indicó el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en X.