Varios heridos leves al chocar un tren contra una grúa en el sureste de España

MADRID, 22 ene (Reuters)

Un tren de cercanías chocó contra una grúa de construcción en el sureste de España, informó el jueves el servicio de emergencias regional.

"(El tren) no volcó ni descarriló", dijo un portavoz de los servicios de emergencias de Murcia a Reuters. El accidente se produjo en Cartagena, en la región de Murcia. Tuvo lugar después de la colisión mortal de dos trenes de alta velocidad el domingo en la región de Andalucía, en el sur, en la que murieron al menos 43 personas, y de otros dos accidentes ferroviarios en Cataluña el martes.

El operador ferroviario español Adif dijo en la red social X que el tráfico en esa línea se interrumpió debido a "la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria", sin dar más detalles.

(Información de David Latona y Emma Pinedo; edición de Aislinn Laing; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)