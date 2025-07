Varios hospitales de Barcelona y Madrid adoptarán el “MAF Test” para mejorar el pronóstico de cáncer de mama

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La compañía Inbiomotion ha anunciado que el Hospital del Mar (Barcelona), el Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center, los centros de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, y el International Breast Cancer Center/Pangaea Oncology (Barcelona) incorporarán a partir de este jueves el 'MAF Test', una innovadora herramienta para mejorar el pronóstico del cáncer de mama. Estos centros, tanto de carácter público como privado, serán los primeros de España en incorporar esta prueba, que podría aumentar la supervivencia de casi el 80% de las 33.000 pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos diagnosticadas anualmente en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). El 'MAF Test' permite predecir el pronóstico de este tipo de pacientes, y ayuda al oncólogo a identificar a aquellas en las que se podría prevenir la metástasis y que podrían beneficiarse del tratamiento adyuvante con bifosfonatos. La prueba también posibilita la identificación de aquellas pacientes cuyo pronóstico empeoraría al tratarse con los bifosfonatos, lo que les evita una exposición a tratamientos que no les generarían beneficio. "Como centro dedicado exclusivamente al cáncer de mama, la incorporación del MAF Test nos permite dar un paso más en la personalización del tratamiento", ha afirmado el director del International Breast Cancer Center (IBCC) de Barcelona, el doctor Javier Cortés. Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, la doctora Eva M. Ciruelos, ha señalado que este tipo de herramientas ayudan a optimizar la atención y mejorar la calidad de vida de las pacientes. De forma parecida se ha pronunciado la jefa de sección de Cáncer de Mama del Servicio de Oncología del Hospital del Mar, la doctora Sònia Servitja, quien ha explicado cómo los 'MAF Test' permitirá identificar con una "mayor facilidad" a las pacientes con alto riesgo de metástasis, así como individualizar el tratamiento y mejorar la supervivencia. "La llegada del MAF Test nos permite avanzar hacia una medicina más personalizada, identificando mejor a las pacientes con riesgo de recaída ósea y seleccionando con mayor precisión a quienes realmente se beneficiarán del tratamiento con bifosfonatos", ha manifestado la jefa de la unidad de cáncer de mama del Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center, la doctora María Vidal. El director del Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center y director de la Cátedra de Innovación en Oncología de Precisión de la Universidad de Barcelona, el doctor Aleix Prat, ha señalado al 'MAF Test' como un "excelente ejemplo" de cómo la investigación biomédica puede generar herramientas "útiles y accesibles" que mejoran la toma de decisiones y la calidad asistencial. La oncología de precisión requiere incorporar biomarcadores clínicamente validados que nos ayuden a adaptar los tratamientos al riesgo biológico de cada tumor. Su implementación en hospitales representa un paso más hacia una medicina más eficaz, segura y personalizada", ha añadido. Por su parte, el cofundador de Inbiomotion e investigador ICREA, el doctor Roger Gomis, ha subrayado que la incorporación de estas pruebas es una "gran noticia" para aumentar las capacidades diagnósticas y mejorar los resultados clínicos en las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas. La utilidad clínica de los 'MAF Test' fue comprobada en dos estudios publicados en las revistas 'The Lancet Oncology' (2017) y 'Journal of the National Cancer Institute' (2021), demostrando que el 80% de las pacientes con tumores de mama presentaban tumores MAF-negativos, y que en este grupo el tratamiento adyuvante con bifosfonatos (clodronato o ácido zoledrónico) aumentó su supervivencia libre de enfermedad en un 14,3% y redujo su riesgo relativo de muerte en un 21,4%. Por el contrario, las pacientes con tumores MAF-positivos no obtuvieron beneficio, e incluso presentaron un peor pronóstico, con el uso de bifosfonatos, independientemente de su estado menopáusico.