Varios kibbutz arrasados por Hamás se desmarcan de los planes del Gobierno para erigir un memorial

La principal organización de familias de rehenes se une al boicot y no participará en los actos en homenaje auspiciados por el Gobierno

Varios de los kibbutz ubicados en la frontera con la Franja de Gaza y que fueron arrasados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre han anunciado que no participarán del proyecto planteado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu para erigir un memorial en recuerdo de las víctimas con motivo del primer aniversario de los atentados, desencadenante de la actual guerra en Oriente Próximo.

A primera hora de la mañana han sido las autoridades de Beeri y de Kfar Aza, quienes han rechazado los planes del Gobierno y han anunciado que planean ya cómo celebrar el primer aniversario de los ataques con sus propias ceremonias independientes, según recoge la prensa israelí.

En el caso de Beeri argumentan que la comunidad ya había previsto celebrar un homenaje antes de conocer las intenciones del Gobierno, que planea llevar a cabo una ceremonia a nivel general organizada por al ministra de Transportes, Miri Regev, ampliamente criticada por los familiares de los rehenes capturados el 7 de octubre por la organización islamista.

Por su parte, los miembros del kibbutz de Kfar Aza ha emitido un comunicado en el que aseguran estar "decepcionados" con los planes del Gobierno mientras que se estima que aún algo más de un centenar de personas --vivas o muertas-- se encuentran bajo custodia de Hamás en la Franja de Gaza, por lo que instan a Netanyahu en centrar sus esfuerzos en llevarlos de vuelta a sus hogares.

Las autoridades de Kfar Aza han llamado al Gobierno a "no realizar eventos grandiosos" en las circunstancias actuales, y han añadido que llevaran a cabo un evento privado para la comunidad local con la esperanza de que para entonces los rehenes cautivos hayan sido ya liberados.

Por otro lado, el kibbutz Nir Oz, otro de los principales escenarios de los ataques de Hamás, ha anunciado que tampoco cooperará con el Gobierno para erigir un monumento a nivel nacional. "El escenario de la ceremonia es un recordatorio del mayo fracaso ocurrido jamás en el Estado de Israel", han dicho en un comunicado.

"Mientras enterramos a nuestros muertos que fueron asesinados durante el cautiverio de Hamas, no es sorprendente que el gobierno israelí y su jefe no hayan pedido a los miembros del kibutz que participen en la ceremonia", han añadido las autoridades de Nir Oz, que inciden en que aquellos que "destruyeron completamente" la confianza de la ciudadanía "no pueden ocultarla mediante ceremonias".

A ellos se les ha unido más tarde el kibbutz de Yad Mordechai, cuyas autoridades han subrayado que no tienen intención de formar parte de un homenaje a nivel estatal que consideran "una producción política". "El kibbutz no tiene intención de celebrar ceremonias de carácter político", han dicho.

El foro de las familias de rehenes también se une al boicot

Siguiendo la postura de algunos de los principales kibbutz más afectados por los ataques de Hamás, el Foro de las Familias de Rehenes --el principal grupo en torno al que se organizan los allegados de los secuestrados-- ha anunciado que tampoco cooperará con los planes del gobierno.

La organización ha emitido un comunicado en el que critica el "rotundo fracaso" de las autoridades israelíes a la hora de lograr liberar a los rehenes cautivos por Hamás, y ha deslizado que trabajará para coordinarse con los kibbutz fronterizos con la Franja de Gaza para celebrar un homenaje independiente.

"El Foro de las Familias de los Rehenes se unirá a las comunidades y los pueblos fronterizos con la Franja de Gaza y el sur para conmemorar el aniversario de la masacre, para exigir el restablecimiento de la seguridad, el regreso de los secuestrados, la restauración de las comunidades y la investigación de los fracasos que llevaron al terrible desastre del 7 de octubre", han aseverado.

Hamás llevó a cabo una serie de ataques el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí en los que acabó con la vida de unas 1.200 personas y tomó como rehenes a otras 240, de las cuales se estima que algo más de cien sigue bajo cautiverio de la milicia palestina.

Gantz aboga por dar libertad a los kibbutz para el homenaje

En este contexto, el diputado opositor, y antiguo miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, ha hecho un llamamiento a Netanyahu para que transfiera a los kibbutz la responsabilidad de organizar, junto al Ministerio de Cultura, una ceremonia conmemorativa a nivel estatal.

"La forma de conmemorar el aniversario de la masacre del 7 de octubre no la podemos determinar ni yo, ni ustedes, ni la ministra Regev. La naturaleza de este día la deben determinar quienes vivieron el infierno: los habitantes de las ciudades (...), los rehenes y sus familias, las familias de los soldados caídos y los heridos", ha señalado Gantz en un comunicado.

Aquél suceso se convirtió en el detonante de la actual guerra en la región, más aún después de que Israel iniciara una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza, centrada en principio en las principales estructuras de Hamás pero que se cobra ya más de 40.200 personas muertas, en su mayoría mujeres y niños.

