Varios kilómetros de retenciones en la A-8 por un alcance entre dos turismos

OVIEDO, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil de Asturias ha informado de que se están produciendo varios kilómetros de retenciones en la A-8 en sentido Galicia, por un alcance entre dos turismos a la altura de la Cruciada, en el kilómetro 393. El accidente de tráfico se produjo a las 14.32 horas y en el mismo no ha habido heridos. Sin embargo, se han producido otros dos alcances con motivo de las retenciones, en los kilómetros 18 y 20 de la citada vía. La circulación se está complicando también en la A-66, tras el enlace de Robledo, a causa de estos accidentes. La retención que se ha formado ha provocado que el atasco llegue hasta el kilómetro 22 de la A-66.