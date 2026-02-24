Varios ministros de Asuntos Exteriores condenan a Israel por sus medidas en Cisjordania

ESTAMBUL, 24 feb (Reuters) - Los ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Francia, España, Turquía y otros países condenaron las decisiones israelíes que, según ellos, amplían de forma generalizada el control ilegal de Israel sobre Cisjordania

"Los cambios son de gran alcance, reclasifican los territorios palestinos como denominados 'territorios estatales' israelíes, aceleran la actividad ilegal de asentamientos y afianzan aún más el Gobierno israelí", afirma la declaración conjunta, emitida el lunes por la noche por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco

Otros países que firmaron la declaración fueron Arabia Saudí, Egipto y Qatar, así como los jefes de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica

El 15 de febrero, el gabinete israelí aprobó nuevas medidas para reforzar el control de Israel sobre el territorio ocupado de Cisjordania y facilitar a los colonos la compra de tierras, una medida que los palestinos calificaron de "anexión de facto"

Cisjordania es uno de los territorios que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente. Gran parte de ella está bajo control militar israelí, con un autogobierno palestino limitado en algunas zonas administradas por la Autoridad Palestina, respaldada por Occidente

La declaración conjunta afirma que los asentamientos, y las decisiones destinadas a promoverlos, son "una violación flagrante del derecho internacional" y un paso hacia una "anexión de facto inaceptable"

También se afirma que socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región y amenazan cualquier perspectiva significativa de integración regional. (Información de Tuvan Gumrukcu; redacción de Daren Butler; edición de Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)