Varios muertos por incendio en fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí suiza

Un incendio durante una fiesta de Año Nuevo mató a varias personas e hirió a otras en un abarrotado bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, informó el jueves la policía.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa. Según medios suizos, el balance mortal de la catástrofe puede elevarse a decenas de personas.

En medio de las celebraciones por el nuevo año, un "fuego de origen indeterminado" se originó en el bar, muy popular entre los turistas, dijo en un comunicado la policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.

Un portavoz policial precisó que el local era Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Este vocero señaló que un centenar de personas se habían reunido allí para celebrar el Año Nuevo.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

"Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas", indicó el comunicado policial, que calificó el incidente de "grave".

"Un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas", señaló. "La operación sigue en curso".

- En el apogeo de la fiesta -

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron "un olor a quemado aún en el aire".

Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en "docenas".

El diario regional Le Nouvelliste también evocó un "balance elevado" según sus fuentes, con "alrededor de 40 muertos y 100 heridos".

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion había hablado a AFP de una "explosión de origen desconocido" alrededor de la 01:30 de la madrugada (00:30 GMT) en Le Constellation.

La policía señaló que la zona estaba "completamente cerrada al público" y que "se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana".

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que "la fiesta estaba en su apogeo" cuando ocurrió el incendio. "La música y el champán corrían libremente", afirmó.

Pero cuando se supo la noticia del incendio, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. "Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio", explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

"Oímos helicópteros toda la noche", contó otro vecino al mismo diario. "Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar", afirmó.