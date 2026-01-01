Varios muertos tras una explosión en un bar de una estación de esquí suiza

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en una explosión ocurrida en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, informó el jueves la policía de Suiza.

"Hubo una explosión de origen desconocido", indicó a la AFP Gaetan Lathion, portavoz policial en el cantón de Wallis, en el oeste de Suiza.

"Hay varios heridos y varios muertos", agregó.

La explosión ocurrió alrededor de las 01:30 (00:30 GMT) en el bar Le Constellation, muy popular entre los turistas, cuando los asistentes celebraban el Año Nuevo.

Imágenes publicadas por la prensa suiza muestran un edificio en llamas, con los equipos de emergencia en el lugar.