Varios pretendientes aspiran al trono del rugby en Mundial de Francia

¿Quién sucederá a Sudáfrica en el trono del rugby? Varios equipos aspiran a ganar el Mundial que se disputará en Francia de 18 de septiembre al 28 de octubre, entre ellos los propios Springboks, los eternos favoritos All Blacks, el número 1 del ranking Irlanda o la anfitriona Francia.

No obstante, el sorteo del torneo realizado a finales de 2020, deparó que estos cuatro equipos vayan por la misma parte del cuadro, con lo que forzosamente se eliminarán entre ellos, ya que los dos clasificados del grupo A (el de Nueva Zelanda y Francia) se cruzarán en cuartos con los dos primeros del B (el de Irlanda y Sudáfrica).

La otra parte del cuadro se presenta mucho más abierta, ya que los favoritos Gales, Australia (ambos en el grupo C) e Inglaterra (D) atraviesan un mal momento, lo que podría ayudar a Los Pumas argentinos (que comparten llave con el XV de la Rosa) a llegar lejos en la competencia.

Esta décima edición del Mundial de Rugby es sin duda "la más abierta de todas", según el legendario segunda línea francés Fabien Pelous.

Los que aspiren al título tendrán poco margen para el error, aunque los sudafricanos se convirtieron en 2019 en el primer equipo campeón de la competición pese a haber perdido un partido: cayeron en la primera fase frente a los All Blacks (23-13), pero reaccionaron y se coronaron luego de imponerse en la final a Inglaterra (32-12).

- ¿Presión positiva ? -

Ya firmarían los franceses repetir esa actuación. Los anfitriones, que han perdido las tres finales mundialistas que han jugado (1987, 1999 y 2011), debutan en la competición el 8 de septiembre contra los All Blacks y cuentan con una generación excepcional (liderada por Romain Ntamack, Antoine Dupont y Grégory Alldritt) y un seleccionador, Fabien Galthié, que ha sabido dar una seña de identidad a un equipo a la deriva durante muchos años.

Sin embargo, a los anfitriones les podría pesar la presión. "Hay mucho entusiasmo, está claro. Eso nos pone más presión... positiva. Todo lo que nos da el público es positivo y esperamos devolvérselo", confió recientemente el tercera línea Sekou Macalou.

Gaël Fickou, otro de los pesos pesados para Galthié, coincide con su compañero: "Se espera mucho de nosotros, pero eso es positivo. Esta presión debería sublimarnos y darnos un plus: no hay muchos aficionados franceses que no nos apoyen. Lo notamos, cada vez más. Es placentero", dijo el jugador de los 'Bleus' más experimentado.

Ese entusiasmo de la afición francesa y la proximidad de los vecinos británicos auguran grandes entradas en los nueve estadios que albergarán los partidos del Mundial.

El torneo, además, promete emociones fuertes desde el inicio, ya que además del inaugural Francia-Nueva Zelanda, Sudáfrica e Irlanda se medirán el 23 de septiembre, también en el Stade de France.

Los Bocks han aprovechado el Rugby Championship, en el que acabaron segundos tras los All Blacks, para ponerse en forma, mientras que los irlandeses han sido el mejor equipo en el último año, ganaron en primavera (boreal) el Seis Naciones con Grand Slam incluido y ocupan el Nº1 de la clasificación mundial... aunque nunca pasaron de cuartos en un Mundial.

El XV del Trébol está ante la gran oportunidad de romper con su historia, llegar lejos en un Mundial y, por qué no, convertirse en el segundo equipo (después de Inglaterra en 2003) en romper la hegemonía del hemisferio sur.

