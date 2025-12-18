Varsovia da luz verde a la compra de la filial polaca de Santander por Erste

VARSOVIA, 18 dic (Reuters) - El regulador financiero polaco (KNF) ha dado luz verde a la compra por parte de Erste Group Bank AG de una participación de control en Santander Bank Polska, según informó el miércoles en un comunicado. El banco español Santander vendió una participación del 49% en su unidad polaca a Erste Group por 6.800 millones de euros (US$7.990 millones), en una de las mayores operaciones transfronterizas de los últimos años en Europa.

"KNF tuvo en cuenta la solidez financiera del inversor, su experiencia previa en inversiones en el sector financiero y los compromisos del inversor", dijo el regulador en un comunicado.

Santander Bank Polska es el tercer banco del país por activos y también uno de los más rentables de Polonia, donde los tipos de interés han sido más altos que en la zona euro.

En el tercer trimestre, el banco polaco obtuvo un beneficio neto mejor de lo previsto, gracias al crecimiento del margen de intereses y de los ingresos netos por comisiones.

El beneficio neto fue de 1.890 millones de eslotis (US$526,40 millones), mientras que los analistas esperaban 1.830 millones de eslotis.

En mayo, cuando se anunció la operación, se dijo que Santander mantendría un 13% de Santander Polska.

(1 $ = 3,5904 eslotis) (Reporte de Anna Koper; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Tomás Cobos)