Vasco da Gama anuncia salida de Fernando Diniz

El exseleccionador brasileño Fernando Diniz deja de ser entrenador del Vasco da Gama, informó este domingo el club de Rio de Janeiro.

Diniz, de 51 años, es el segundo director técnico que pierde su cargo entre los equipos de primera división en la joven temporada 2026 del fútbol brasileño, tras la destitución del argentino Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro.

Había asumido el mando en mayo del año pasado.

El asistente Bruno Lazaroni toma el control del cuadro de la Cruz de Malta como interino.

El anuncio se produce tras una derrota 1-0 de Vasco ante Fluminense, en casa, en la ida de las semifinales del Campeonato Carioca.

En el Brasileirão 2026, en tanto, el equipo suma solo un punto en las tres primeras fechas.

En 2025, el Vasco da Gama fue 14º en la liga y llegó a la final de la Copa de Brasil, que perdió con el Corinthians.