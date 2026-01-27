Vasco da Gama ficha al extremo colombiano Marino Hinestroza

El Vasco da Gama de Brasil anunció este martes la contratación de Marino Hinestroza, el internacional colombiano que estuvo en la órbita de Boca Juniors de Argentina.

Considerado uno de los mejores jugadores del campeonato de Colombia, el ahora exfutbolista de Atlético Nacional de Medellín firmó contrato hasta diciembre de 2029, indicó el club de Rio de Janeiro en un comunicado.

El Gigante da Colina compró a los verdolagas el 80% del pase de Hinestroza, de 23 años y quien ha disputado dos partidos con la selección colombiana, ambos en el clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026.

El cuadro carioca, que disputará la Copa Sudamericana 2026, no reveló el monto de la transferencia, que según medios locales fue de alrededor de US$5 millones.

"Soy un jugador al que le gusta ganar, pueden esperar mucho de mí. Estoy muy seguro de mí mismo y creo que aquí me va a ir muy bien. Ya conozco la liga y estoy listo para demostrar mi nivel", afirmó el atacante, citado en la nota.

Hinestroza es el tercer refuerzo que suma el plantel del exseleccionador brasileño Fernando Diniz para esta temporada, tras el también cafetero Johan Rojas y el uruguayo Alan Saldivia.

En el Vasco, que debutará en el Brasileirão el jueves en casa de Mirassol, compartirá con otros dos internacionales colombianos, el defensor Carlos Cuesta y el extremo Carlos Andrés Gómez.

El ahora exjugador de Atlético Nacional, club en el que se coronó campeón de la liga de Colombia en 2024, fue el protagonista de una de las novelas del mercado de transferencias del fútbol argentino de principio de año.

Habilidoso, desequilibrante y veloz, pero con poco gol (16 tantos en 156 partidos en su carrera), el extremo estuvo cerca de reforzar a Boca Juniors con miras a la Copa Libertadores 2026.

Las negociaciones, sin embargo, no prosperaron y ahora regresará a Brasil, donde tuvo un breve paso por el equipo sub-20 del Palmeiras.

Hinestroza también defendió al Pachuca de México, con el que ganó el Apertura 2023, y al Columbus Crew de Estados Unidos.