Vasco da Gama oficializa la salida de Coutinho

El Vasco da Gama anunció este viernes la salida anticipada del mediocampista Philippe Coutinho, días después de que el jugador alegara que se despedía del club brasileño para cuidar su salud mental

Coutinho, de 33 años, había expresado el miércoles estar "muy agotado mentalmente", en un mensaje en Instagram, dirigido a la afición del equipo de Rio de Janeiro

"Con el corazón encogido, entiendo que ahora es el momento de dar un paso atrás y cerrar este ciclo", agregó el futbolista, que se formó en las categorías base del Vasco da Gama

Coutinho tenía contrato hasta junio de 2026, pero le manifestó al club carioca su deseo de partir anticipadamente, dijo el Vasco da Gama el viernes

"Después de un diálogo respetuoso y transparente, las partes llegaron a un acuerdo amigable para la rescisión contractual, firmada al final de la tarde de hoy", afirmó el club de la Cruz de Malta en X

Futbolista con pasado en clubes de élite de Europa como Inter de Milan, Liverpool, Barcelona y Bayern Munich, Coutinho había regresado en 2024 al Vasco, cedido en principio por el Aston Villa, que lo liberó definitivamente el año pasado

En su segunda etapa en el Vasco, "demostró profesionalismo, dedicación y profundo respeto por la institución, honrando la camiseta en todo momento", apuntó el club

Coutinho había afirmado que decidió pedir su salida anticipada el sábado, durante el partido que dio a Vasco la clasificación a las semifinales del Campeonato Carioca, una victoria 5-3 en penaltis frente a Volta Redonda tras empate 1-1

"Amo todo lo que el Vasco representa en mi vida. Vestir esta camiseta fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y, en cada entrenamiento, en cada partido, di lo mejor de mí. ¡Siempre! Nunca faltó la dedicación, la voluntad y el compromiso", apuntó a manera de despedida

Vasco da Gama ha tenido un flojo comienzo en el Brasileirão 2026, con un punto en las primeras tres fechas, entre cuestionamientos al entrenador, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz

En este curso, Coutinho sumaba un gol en la liga brasileña y dos tantos y una asistencia en cuatro presentaciones en el Campeonato Carioca

En 2025 acumuló 11 goles y cinco asistencias en 56 cotejos en todas las competiciones