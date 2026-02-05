Vasco da Gama repatria a Cuiabano tras breve paso por el Nottingham Forest

El Vasco da Gama anunció este jueves un acuerdo con el Nottingham Forest para repatriar a Brasil al lateral izquierdo Cuiabano, solo cinco meses después de que fuese traspasado al club inglés por el Botafogo, que atraviesa problemas financieros.

Cuiabano, de 22 años, llega cedido por una temporada con opción de compra definitiva, según la prensa.

"El jugador llegó en la mañana de este jueves para pasar por exámenes médicos y, en seguida, se harán los trámites para ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo", informó el club cruzmaltino en redes sociales.

Acompañó el mensaje con un video del zaguero en el que toma en sus manos la camiseta del equipo.

"Estoy muy feliz de llegar a Vasco y estoy apto", comentó Cuiabano a periodistas tras aterrizar en Río de Janeiro. "Ahora a conversar con el profesor Diniz para ver qué piensa él", agregó.

Entrenado por Fernando Diniz, Vasco da Gama jugará este jueves con Chapecoense en la segunda jornada del Brasileirão, tras caer el jueves 2-1 ante Mirassol en su estreno en el torneo.

Campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores en 2024 con Botafogo, Cuiabano no pudo establecerse con el Nottingham Forest.

Apenas jugó un par de partidos con el filial Sub-21 del equipo.