Vaticano aprueba nuevamente beatificación de arzobispo Fulton Sheen tras cancelación en 2019

ROMA (AP) — El Vaticano ha dado luz verde, nuevamente, para beatificar al arzobispo Fulton Sheen, el popular predicador de radio y televisión de Estados Unidos cuyo camino hacia la santidad fue postergado primero por una prolongada batalla legal sobre sus restos y luego por preocupaciones sobre cómo manejó denuncias de abusos sexuales por parte del clero

Después de un raro retraso de seis años para investigar las denuncias, la beatificación de Sheen ahora puede llevarse a cabo en Peoria, Illinois, como se planeó originalmente, anunció el lunes la diócesis de Peoria

De momento no se anunció una nueva fecha para la ceremonia, el último paso importante antes de la posible santidad. Pero la aprobación del Vaticano ahora prepara el escenario para que Sheen, nacido en Illinois, sea beatificado durante el pontificado del papa León XIV, también nacido en Illinois

“El Santo Padre me ha informado que la causa para el Venerable Siervo de Dios Arzobispo Fulton J. Sheen puede proceder a la beatificación", declaró el obispo de Peoria, Louis Tylka, en un comunicado escrito y en video en los sitios web de la diócesis y la fundación Sheen. “Estamos trabajando con el Dicasterio de las Causas de los Santos en el Vaticano para determinar los detalles de la beatificación inminente”

Sheen fue un evangelizador enormemente efectivo en la iglesia de Estados Unidos del siglo XX, y de alguna manera fue pionero en la teleevangelización con su serie de televisión de los años 50, “Life is Worth Living”. Según la Catholic University of America, donde estudió y enseñó antes de ser nombrado obispo, Sheen ganó un premio Emmy, apareció en la portada de la revista Time "y se convirtió en uno de los católicos más influyentes del siglo XX”

El papa Francisco había confirmado un milagro atribuido a la intercesión de Sheen el 6 de julio de 2019 y había fijado su beatificación para el 21 de diciembre de ese año en Peoria. Pero faltando menos de tres semanas, el Vaticano pospuso la ceremonia indefinidamente

Actuó después de que la diócesis de Rochester, Nueva York, donde Sheen sirvió como obispo de 1966 a 1969, pidiera una investigación adicional sobre el mandato de Sheen y “su papel en las asignaciones de sacerdotes”

Las preocupaciones se centraron en el manejo de Sheen de dos casos de sacerdotes acusados de mala conducta sexual. Sheen nunca fue acusado de abuso él mismo. Un alto funcionario de asuntos canónicos de Peoria, el monseñor James Kruse, dijo en 2019 que una investigación había exonerado a Sheen de cualquier irregularidad. Kruse luego se quejó de que la diócesis de Rochester estaba “saboteando” la causa, escribiendo un extenso ensayo que había sido publicado en el sitio oficial de beatificación de Sheen pero que luego fue retirado

La declaración del obispo Tylka de Peoria no hizo referencia a las preocupaciones que provocaron el retraso en 2019

La investigación de 2019 fue el último obstáculo a la causa de Sheen, después de una costosa batalla legal de años entre los familiares de Sheen en Peoria y la arquidiócesis de la ciudad de Nueva York sobre su lugar de descanso final

Sheen, quien murió en 1979, fue enterrado bajo el altar de la Catedral de San Patricio en Nueva York. Sus restos fueron devueltos a Peoria en 2019 después de que un tribunal dictaminara que la sobrina de Sheen podía enterrarlo allí

Entre los que celebraron la nueva luz verde del Vaticano para beatificar a Sheen se encontraba Las Sociedades Pontificias Misioneras en Estados Unidos, la principal oficina de recaudación de fondos misioneros del Vaticano en el país norteamericano que Sheen dirigió de 1950 a 1966. Sheen dejó la mayor parte de su patrimonio, incluidos escritos y grabaciones de audio, a la organización, que recauda dinero para la Iglesia Católica en África, Asia, América Latina y otras áreas de misión

"Es profundamente conmovedor que, en la providencia de Dios, el primer papa nacido en Estados Unidos pueda avanzar en la causa de su compatriota de Illinois, el evangelizador más icónico jamás producido por la Iglesia Americana,” dijo el monseñor Roger Landry, director nacional de la oficina, en un comunicado

