Vaticano: Argelia recibe con beneplácito primera visita histórica del Papa

Esta visita, según el comunicado, "fortalecerá los lazos de amistad, confianza y entendimiento que unen a Argelia y al Vaticano".

Para Argelia, el viaje del Papa "abrirá sin duda nuevas perspectivas de cooperación, reflejando su convicción mutua de la necesidad de construir un mundo donde reinen la paz, el diálogo y la justicia, para abordar los diversos desafíos actuales que enfrenta la humanidad".

En un segundo comunicado, la presidencia argelina informó que el mandatario, Abdelmadjid Tebboune, presidió hoy una reunión para evaluar el trabajo de la comisión encargada de preparar la visita del pontífice.

En el video de la reunión, el presidente Tebboune aparece con miembros del gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Said Saioud, y el ministro de Asuntos Religiosos, Youcef Belmahdi, así como altos funcionarios de los servicios de inteligencia, la Gendarmería Nacional y la policía, discutiendo los preparativos para la histórica visita del Papa. (ANSA).