Vaticano: Cambios en asistencia social en la Santa Sede

Una de las normas clave introducidas con el 'Rescripto' difundido hoy por el Vaticano se refiere a los nuevos padres, quienes tendrán un permiso por el nacimiento de sus hijos de hasta cinco días, con salario al 100%.

Aún no es una equiparación con la normativa europea -donde los días pueden variar hasta 30 según el país-, pero es un paso adelante para el Estado de la Ciudad del Vaticano, donde, a pesar de los mensajes de los Papas sobre la centralidad de la familia, faltaban precisamente las protecciones y medidas a favor del núcleo familiar.

Así, hay novedades para el "permiso de paternidad", para las familias con niños discapacitados y para la concesión de la asignación familiar, que para "hijos legítimos o legitimados y equiparados, mayores de 18 años", pueden solicitarse hasta los 26 años como máximo.

Las novedades son introducidas por el Rescriptum ex audientia de León XIV, es decir, el documento emitido tras consultar el 28 de julio al prefecto de la Secretaría de Economía, el laico Maximino Caballero Ledo, quien a su vez presentó al papa Robert Prevost las decisiones "adoptadas por unanimidad" por el Consejo del Ulsa, la oficina de trabajo de la Sede apostólica.

La nueva normativa establece que el empleado "tiene derecho a cinco días de permiso retribuido en ocasión del nacimiento de un hijo, a entenderse como días laborables", que "pueden ser utilizados de manera continua y/o fraccionados en días completos y no por horas, dentro de un plazo no superior a los 30 días desde el acontecimiento".

Al padre trabajador le corresponde, por esos cinco días, un tratamiento económico equivalente al 100% de su salario.

En cuanto a los niños discapacitados, "los padres, alternativamente, tienen derecho cada mes a tres días de permiso retribuido, que pueden ser disfrutados de manera continua, siempre que el niño no esté internado a tiempo completo en instituciones especializadas".

También se ampliaron las asignaciones familiares: "Los hijos legítimos o legitimados o equiparados, mayores de 18 años: si son estudiantes, durante el periodo de estudios secundarios hasta la edad máxima de 20 años; o durante toda la duración de los estudios universitarios o de estudios reconocidos como equivalentes por la Santa Sede, hasta la edad máxima de 26 años, siempre que estén documentados por un certificado de inscripción emitido por la universidad".

La ADLV, la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano, se muestra satisfecha aunque lista para continuar la lucha, acogiendo "muy positivamente" las novedades, que son, reivindica, "fruto de años de luchas", de "un trabajo que ha incluido una escucha paciente de los problemas de sus miembros" y que "ha puesto de manifiesto las discrepancias entre las normativas vaticanas y las italianas y europeas".

"Continuaremos verificando y señalando posibles situaciones anómalas en los diversos dicasterios y oficinas -aseguró la asociación-, para que los empleados, así como sus familias, estén plenamente representados y protegidos.

En cuanto a las provisiones familiares, queda alguna propuesta aún pendiente: más allá de los ingresos, por ejemplo, consideramos que cada familia con hijos tiene derecho a las asignaciones familiares, aunque sea en proporción a su situación patrimonial.

Respecto a la discapacidad, un tema especialmente sensible, los Papas reiteraron en estos años que las personas con discapacidad, esos "niños especiales", tienen plena dignidad y que su integración debe pasar también por el trabajo.

Esperamos que este concepto sea plenamente aceptado también en el Vaticano (Ansa).