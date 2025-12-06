Vaticano.- El Papa celebra el VI Concierto con los Pobres con la actuación de Michael Bublé

MADRID, 6 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Vaticano ha acogido este sábado el VI Concierto con los Pobres, un evento anual impulsado por el Papa Francisco que ha contado con el cantante Michael Bublé como protagonista y al que ha acudido el Papa León XIV, que ha asegurado que "la música no es un lujo para unos pocos, sino un don divino accesible a todos, ricos y pobres" al término del evento.

El artista canadiense ha interpretado un repertorio diseñado para la ocasión y en cuya creación ha participado León XIV, que entregó una lista de peticiones al cantante para su actuación de la tarde del 6 de diciembre, entre ellas, canciones como 'Ave Maria' o 'Feeling Good'.

También han participado en el concierto el Coro de la Diócesis de Roma y la Nova Opera Orchestra, que han recibido al Papa con la interpretación de 'Tú eres Pedro'. Después, Marco Frisina ha dirigido una secuencia de piezas navideñas como 'Puer natus est nobis' y ha continuado con 'Joy to the World'.

"LA MÚSICA ES COMO UN PUENTE QUE LLEVA A DIOS"

Al terminar el concierto, el Pontífice se ha dirigido a los asistentes, a los que ha asegurado que "la música es como un puente que lleva a Dios".

"La música puede elevar nuestra alma, no porque nos distraiga de nuestras miserias, porque nos aturda o nos haga olvidar los problemas y las situaciones difíciles de la vida, sino porque nos recuerda que no somos solo eso, somos mucho más que nuestros problemas y nuestras desgracias, somos hijos amados por Dios", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que la música "es capaz de transmitir sentimientos, emociones, hasta los movimientos más profundos del alma, elevándolos y transformándolos en una escalera ideal que conecta la tierra y el cielo".

El Pontífice también ha recordado que el Concierto con los Pobres es un evento anual "nacido del corazón del Papa Francisco" para unir música, fraternidad y solidaridad, como ha dicho ante los 8.000 asistentes, de los cuales 3.000 eran personas más desfavorecidas que han sido invitadas al evento y a las que se les ha ofrecido una cena al terminar.