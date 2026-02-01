Vaticano: el Papa expresa "gran preocupación" por la tensión entre EE. UU. y Cuba

"Queridos hermanos y hermanas, he recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos", afirmó el primer pontífice estadounidense de la historia ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

"Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano. Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!", declaró León XIV.

Horas antes, Trump había declarado que la situación en Cuba era "muy grave", pero que creía que los líderes de La Habana recurrirían a Estados Unidos para negociar y "llegar a un acuerdo".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó a Washington de repetir la fórmula utilizada contra Venezuela para llevar a cabo una "campaña de agresión" contra la isla caribeña.

"Rendirse no es una opción. Tiempos difíciles como estos deben afrontarse con coraje y valentía", declaró el presidente en un discurso ante miembros del Partido Comunista.

Según la prensa estadounidense, la administración Trump quiere promover un "cambio de régimen" en Cuba para finales de 2026 y busca personas en La Habana que "contribuyan" a un posible acuerdo que pondría fin a la era comunista en el país.

En este sentido, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que venden petróleo a Cuba, con el fin de aumentar la presión económica sobre la isla, que fue objeto de un embargo estadounidense durante más de 60 años. (ANSA).