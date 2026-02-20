Vaticano: el Papa pide a los sacerdotes no usar IA para las homilías

"Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren. El cerebro también necesita ejercitarse", declaró el pontífice estadounidense a los presentes en la reunión.

Durante la reunión, el Pontífice también enfatizó que la IA "nunca podrá compartir la fe".

"La gente quiere ver su fe, su experiencia de haber amado a Jesucristo y su Evangelio", afirmó León XIV, que destacó "la importancia de la oración", que no se limita a "leer rápidamente el breviario, que también llevo en mi celular, sino a tener tiempo para estar con el Señor".

Finalmente, el Papa lanzó una advertencia a los sacerdotes influencers que a menudo destacan su número de seguidores y sus "me gusta" en redes sociales como TikTok. "Si no estamos transmitiendo el mensaje de Jesucristo, quizá estamos cometiendo un error", declaró (ANSA).