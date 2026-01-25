Vaticano: el Papa pide intensificar los esfuerzos por la paz para Ucrania

"La prolongación de las hostilidades, con consecuencias cada vez más graves para los civiles, amplía la fractura entre los pueblos y aleja una paz justa y duradera. Invito a todos a intensificar aún más los esfuerzos para poner fin a esta guerra", dijo el Pontífice durante el Angelus, añadiendo que "incluso en estos días, Ucrania está siendo objeto de ataques continuos que dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno. Sigo con dolor lo que ocurre y estoy cerca y rezo por quienes sufren".

El pensamiento sobre los conflictos es constante: "Oremos por la paz en Ucrania, en Medio Oriente y en cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos. La paz se construye en el respeto a los pueblos", agregó el Papa al final de la oración mariana en la Plaza de San Pedro.

Desde Kiev llegó el comentario de agradecimiento de Andrij Sybiha, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano: "La solidaridad del Pontífice con quienes sufren, las oraciones por los civiles que enfrentan el invierno y el llamado al mundo para que intensifique los esfuerzos para poner fin a esta guerra son recordatorios poderosos", destacó Sybiha en una publicación en la red social X, "de nuestra humanidad común y de la urgente necesidad de una paz duradera".

En tanto, el Vaticano intensificó la recolección de ayuda para la población ucraniana, expuesta no solo a las bombas, sino también al frío.

El cardenal limosnero del Papa, Konrad Krajewski, lanzó hace unos días, a través de los medios vaticanos, una solicitud de ayuda extraordinaria: llevar ropa térmica, mantas y barras de alimentos a la Basílica de Santa Sofía, la iglesia ucraniana en Roma.

El llamado recibió una generosa respuesta. Numerosos camiones están a punto de partir hacia el país del este de Europa, cargados de bienes de primera necesidad.

Desde el inicio de la guerra, desde Santa Sofía en Roma, más de 260 vehículos se dirigieron a Ucrania, guiados por "conductores valientes", como los llamó el cardenal, por su disposición a hacer largos viajes y a arriesgarse al llevar ayuda incluso a zonas peligrosas.

Es a estos voluntarios a quienes mira el limosnero del Papa, después de haber recibido del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, una condecoración por las actividades benéficas en favor de la población: "La medalla no es para el Limosnero, solo hice mi trabajo como sacerdote", dijo Krajewski a Vatican News, "es para las personas de buena voluntad, para aquellos que desde Roma, por ejemplo, donaron ropa y alimentos, para quienes nos permitieron comprar ecógrafos, generadores y ocho ambulancias que han sido llevadas a Ucrania. Quien donó lo hizo sabiendo que todo sería entregado de manera segura, porque todo se hace de acuerdo con la lógica del Evangelio". (ANSA).