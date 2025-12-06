Vaticano.- El Papa pide una "paz desarmada y desarmante" y evitar la "tentación de utilizar las palabras como armas"

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press)

El Papa León XIV ha pedido una "paz desarmada y desarmante", así como evitar la "tentación de utilizar las palabras como armas", según ha informado Vatican News.

El Santo Padre ha recibido este sábado las cartas credenciales de trece nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede, en representación de Uzbekistán, Moldavia, Baréin, Sri Lanka, Pakistán, Liberia, Tailandia, Lesoto, Sudáfrica, Fiyi, Micronesia, Letonia y Finlandia.

Al darles la bienvenida durante el Año Jubilar de la Esperanza, les recordó su tema y ha destacado su llamamiento a recuperar "la confianza" necesaria, en la Iglesia y en la sociedad, en las relaciones interpersonales, en las relaciones internacionales y en la tarea de "promover la dignidad de todas las personas y el respeto por el don de Dios que es la creación".

Asimismo, ha relacionado este llamamiento con sus primeras palabras como obispo de Roma, cuando invocó el saludo de Cristo resucitado, "la paz esté con vosotros", y ha renovado su invitación a trabajar por lo que él ha llamado una "paz desarmada y desarmante".

"La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un don activo y exigente... construido en el corazón y desde el corazón. Requiere el compromiso de renunciar al orgullo y la venganza y resistir la tentación de utilizar las palabras como armas. Esta visión se vuelve más urgente a medida que la tensión geopolítica y la fragmentación continúan profundizándose de maneras que agobian a las naciones y tensan los lazos de la familia humana", ha señalado.

Refiriéndose a las consecuencias de la inestabilidad mundial, el Papa León XIV ha apuntado que "los pobres y los marginados son los que más sufren estas convulsiones".

Haciéndose eco del Papa Francisco, ha recordado a los diplomáticos que "la medida de la grandeza de una sociedad se encuentra en la forma en que trata a los más necesitados".

El Papa León ha afirmado que "la Santa Sede no será un espectador silencioso ante las graves disparidades, injusticias y violaciones de los derechos humanos fundamentales" en su comunidad global.

"La diplomacia de la Iglesia se orienta constantemente al servicio del bien de la humanidad, prestando especial atención a los pobres, los que se encuentran en situaciones vulnerables o marginados por la sociedad", ha añadido.

El Papa ha instado así a los nuevos embajadores acreditados a unirse a la Santa Sede para fomentar una cooperación multilateral renovada "en un momento en que es tan necesaria", expresando su esperanza de que juntos puedan ayudar a la comunidad internacional a "sentar las bases para un mundo más justo, fraternal y pacífico".