Vaticano: el Papa promulga nuevo estatuto de la Academia Mariana Internacional

El documento, adjunto a un "edicto" publicado hoy y firmado por el propio Peña Parra, entró en vigor el 2 de febrero.

En 1946, la Orden de los Frailes Menores fundó la Academia Mariana Internationalis con el objetivo de promover y coordinar los estudios mariológicos y marianos en todo el mundo. El 8 de diciembre de 1959, el Papa Juan XXIII, mediante el Motu Proprio Maiora in dies, le otorgó el título de "pontificia".

Según el nuevo Estatuto, la Pontificia Academia Mariana Internacional, cuyas actividades coordina el Dicasterio para la Cultura y la Educación y que colabora con la Pontificia Universidad Antonianum en los términos establecidos en un acuerdo específico, tiene la tarea de promover y apoyar la investigación mariológico-mariana a todos los niveles y coordinar sus estudios en el marco de una evangelización siempre renovada, teniendo en cuenta el lenguaje de las diversas culturas y las manifestaciones marianas específicas de cada pueblo, involucrando a las Sociedades Mariológicas y a diversas instituciones eclesiales y culturales, centros de formación religiosa y laica, Conferencias Episcopales, Diócesis y Parroquias, así como Movimientos y Santuarios Marianos, en la profundización de la presencia de la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia y con vistas a una sana piedad popular, evitando cualquier forma de maximalismo o minimalismo.

Para el buen funcionamiento de sus actividades, la Academia deberá actuar siempre en acuerdo con la Secretaría de Estado, especifica el nuevo Estatuto.