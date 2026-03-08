Vaticano: el Papa visita parroquia en Roma, advierte contra marginación de jóvenes

El líder religioso fue recibido con entusiasmo por cientos de fieles, entre ellos familias, grupos scouts, monjas de diversas congregaciones y catequistas. Los niños prepararon varias pancartas de bienvenida.

"Todos podemos buscar un acuerdo de paz, no la guerra. Nunca la violencia, nunca la intimidación, rechazando desde pequeños todas las causas que provocan división. Todos podemos ser constructores de la paz, tan necesaria en este mundo", declaró, dirigiéndose especialmente a los niños que participaban en la catequesis, animándolos a ser constructores de un futuro mejor.

En su breve declaración, el Pontífice citó el libro del obispo de Milán, Dom Mario Delpini, "Alguien está llamando a tu corazón".

"Antes de salir de casa, por casualidad tomé un libro. Es Jesús quien te busca; debemos estar listos para abrir nuestras puertas. Jesús está cerca de nosotros, incluso entre quienes sufren, quienes no duermen y viven en la calle, entre los enfermos", afirmó.

En su homilía de la Misa, el Papa también advirtió sobre los peligros que acechan a los jóvenes y a los marginados de la comunidad local.

"Sé bien que la comunidad de su parroquia vive en una zona con diversos desafíos. No faltan situaciones preocupantes de marginación y pobreza material y moral. Incluso los adolescentes y jóvenes corren el riesgo de crecer engañados por los 'mercaderes de la muerte' o desilusionados con el futuro. Muchos esperan un hogar, un trabajo que les garantice una vida digna, entornos seguros donde puedan reunirse, jugar y planear algo hermoso juntos", añadió.

Finalmente, el Santo Padre destacó la misión de los fieles: "Como en la fuente del Evangelio, a esta parroquia acuden hombres y mujeres heridos en el alma, ofendidos en su dignidad y sedientos de esperanza. A vosotros os corresponde emprender la urgente y liberadora tarea de manifestar la cercanía de Jesús, su deseo de redimir nuestra existencia de los males que la amenazan, con la propuesta de una vida justa, verdadera y plena". (ANSA).