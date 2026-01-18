Vaticano: el presidente checo, Petr Pavel, se reunirá con el Papa

Durante su visita oficial, se reunirá con el papa León XIV y el Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin.

"Los temas principales serán las relaciones entre la República Checa y la Santa Sede, la situación internacional, los aspectos humanitarios de las crisis actuales, la contribución de la Santa Sede a la distensión de los conflictos en todo el mundo, con especial atención a la situación en Ucrania y Medio Oriente, la protección de los derechos humanos y los valores democráticos, y la situación de los grupos desfavorecidos", afirmó el documento de la Oficina del Presidente.

Este lunes, Petr Pavel se unirá a los presidentes checos que recibieron una audiencia con el máximo representante de la Iglesia católica. Todos sus predecesores se reunieron con el Papa.

La última vez fue en abril de 2015, cuando Milos Zeman fue recibido por el entonces Santo Padre Francisco. (ANSA).