Vaticano: En 2025, 17 misioneros católicos asesinados

La esperanza de los misioneros y agentes pastorales que mueren es "una esperanza llena de inmortalidad, porque su testimonio permanece como profecía de la victoria del bien sobre el mal", afirma el Papa León XIV en la presentación del informe.

La a menudo escasa información sobre sus biografías y las circunstancias de las víctimas demuestra también este año que los misioneros asesinados no fueron el centro de atención por sus hazañas sensacionales.

Dieron su testimonio en medio de las ocupaciones de la vida cotidiana, incluso cuando operaban en contextos marcados por la violencia y el conflicto, subraya el informe.

El desglose continental muestra que, en el último año, el mayor número de agentes pastorales asesinados se registró en África, donde fueron asesinados 10 misioneros (6 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 catequistas).

En América, cuatro misioneros fueron asesinados (dos sacerdotes y dos monjas), y en Asia, dos (un sacerdote y un laico). En Europa, un sacerdote fue asesinado.

En los últimos años, África y América se han alternado en los primeros puestos de esta trágica lista.

En concreto, entre los diez agentes pastorales asesinados en África, cinco perdieron la vida en Nigeria, dos en Burkina Faso, uno en Sierra Leona, uno en Kenia y uno en Sudán.

Entre los cuatro misioneros asesinados en América, dos monjas fueron asesinadas en Haití, un sacerdote en México y otro sacerdote de origen indio en Estados Unidos.

De los dos sacerdotes asesinados en Asia, uno fue brutalmente asesinado en Myanmar y el otro en Filipinas. El único sacerdote asesinado en Europa perdió la vida en Polonia.

Entre los agentes pastorales asesinados en 2025 se encuentra el jovencísimo seminarista nigeriano Emmanuel Alabi, quien falleció durante la marcha forzada que le impusieron sus captores, quienes habían atacado el seminario menor de Ivianokpodi y, tras herirlo, lo secuestraron a él y a dos de sus compañeros.

Otras víctimas incluyen a la hermana Evanette Onezaire y a la hermana Jeanne Voltaire, asesinadas por miembros de una de las bandas armadas que controlan Haití.

También murió Donald Martin, el primer sacerdote católico birmano asesinado en el conflicto civil que sacude a Myanmar, cuyo cuerpo sin vida y horriblemente mutilado fue encontrado por algunos feligreses en el recinto parroquial.

Entre 2000 y 2025, 626 misioneros católicos fueron asesinados en todo el mundo. (ANSA).